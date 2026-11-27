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九合一大選進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前展開文山、大安區車隊掃街行程，從木柵新光一路出發，沿途向民眾揮手致意。儘管當時雨勢逐漸增強，沈伯洋仍穿著防水夾克，站在配有防彈玻璃的吉普車上，熱情向路旁支持者打招呼。沒想到，車隊行經捷運忠孝敦化站附近時，他竟從密集的應援人潮中，一眼認出前經濟部長王美花，當下驚喜反應全被直播鏡頭拍下，意外成為掃街過程中的有趣插曲。從直播畫面可見，忠孝敦化站周邊聚集不少支持者，即使天空下著雨，仍有人撐傘站在路旁替沈伯洋加油，而他一路不斷轉頭向兩側民眾揮手，突然發現一張熟悉面孔，忍不住驚呼：「美花部長耶！為什麼、為什麼站路邊？」這位重量級大咖特地現身街頭，和一般民眾並肩加入應援行列。意外認出熟人的沈伯洋顯得又驚又喜，隨即朝王美花連聲喊道：「謝謝！謝謝！」熱情互動全程被鏡頭記錄下來。這段畫面曝光後，網友的討論焦點意外落在沈伯洋的「超強視力」上，不少人驚訝表示，當時不僅天色昏暗、雨勢不小，現場還有大批民眾，他卻能迅速從人群中辨認出王美花，紛紛留言直呼：「感覺他是很用心地在看人群裡的每一個人」、「那麼暗、人那麼多，怎麼那麼厲害」、「這個視力！我真的很懷疑那天他沒戴眼鏡去活動現場真的看得到嗎？」也有人笑說：「撲馬嚇到了。」原本只是選前車隊掃街的一幕，卻因沈伯洋意外認出王美花而成為網路熱議的暖心花絮。