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台北站擠滿自由座乘客！高鐵呼籲「返鄉3寶」先帶著

▲台北站月台湧現眾多南下乘客，自由座車廂外的月台已有好幾列排隊隊伍。（圖／台灣高鐵臉書）

建議還沒出發的乘客攜帶返鄉3寶「身分證、高鐵車票以及一顆為民主再次熱血的心」。

高鐵自由座管制開始了！最新規定、最佳進站動線曝光

根據高鐵表示，如須從台北車站搭乘高鐵的旅客，建議優先選擇「地下一樓閘門進站（近捷運板南線出口）」，並避免至台北車站地下三樓閘門（近捷運信義線出口）搭乘，同時也推薦改至南港站搭車，藉此分散人流。

▲高鐵南港站提前架設人潮管制公告，今（27）日下午5時至晚間8時將視人潮實施自由座進站管制。（圖／記者林若瑋攝）

2026年九合一選舉將在明（28）日登場，高鐵北部車站從今（27）日下午4時開始，已陸續出現大量南下返鄉人潮。根據台灣高鐵小編稍早透露台北車站現況，月台已擠滿排隊的自由座乘客，17時起於南港、台北、板橋三站啟動自由座閘門管制，提醒乘客上車前攜帶返鄉3寶「身分證、高鐵車票以及一顆為民主再次熱血的心」。另外高鐵建議，如需從台北站上車的旅客，可優先選擇「地下一樓閘門（靠近捷運板南線出口）」進站避開人潮。高鐵台北站從今日下午就陸續有不少返鄉乘客，根據台灣高鐵小編在臉書表示，從下午4時開始，台北站月台就已湧現眾多人潮，從畫面中可見，南下1A、1B月台早已擠得水洩不通，9號至12號自由座車廂外的月台，也排著好幾列等待上車的乘客，現場狀況相當驚人。對此，高鐵小編特別提醒，高鐵預估尖峰時段自由座排隊時間達45分鐘至1小時，於，20時後若人潮未消，不排除延長管制。至於高鐵自由座乘客怎麼走最能避開人潮？民眾也別擔心搭不上列車，高鐵在今、明（26、27日）規劃20班全車自由座列車，並於今晚加開10班深夜「紅眼班次」，南下列車最晚一班將於11月28日凌晨1時59分抵達左營站，稍早高鐵又宣布在今日加開3班次南下、3班次北上全車自由座列車，歡迎旅客多加利用。