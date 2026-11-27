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重金催生！第3胎發千萬

擬修訂高齡者定義、推短期正職

為扭轉嚴峻的少子化危機，日本執政黨自民黨「人口戰略本部」於今（27）日召開會議，正式彙整向政府提交的政策建言草案。其中最受矚目的少子化對策，包括提議針對生育第3胎（含）以上的家庭，在生產時發放高達1000萬日圓（約新台幣206萬元）的給付金，並呼籲政府新設具備跨部會協調權限的「人口戰略廳」。自民黨預計最快將於下週向首相高市早苗正式提出此項建言。根據《朝日新聞》報導，為了強化政府在人口政策上的最高指揮塔機能，建言草案明確要求新設「人口戰略廳」以及國會相關委員會。前文部科學大臣下村博文在會後強調，「希望政府能透過設立『人口戰略廳』，賦予其相應權限，確實督導並協調其他省廳採取應對措施」。在具體的少子化對策方面，草案提出多項大膽措施，包括：。針對第3胎（含）以上的新生兒，於生產時發放1000萬日圓。將現行「3歲以上幼兒教育與保育無償化」的適用門檻，進一步擴大至更低年齡層全面免費。由官方與民間攜手，積極針對「婚活App」提供支援，促進單身族群結婚意願。除了鼓勵生育，面對勞動力持續萎縮的現況，建言書也針對維持社會經濟運作提出勞動制度改革，內容涵蓋導入「短期正社員」制度、提高法定退休年齡，以及重新檢討「高齡者」的年齡定義。出席該場會議的全世代型社會保障改革擔當大臣城內實對此給予高度肯定，表示這份建言「內容充實且極具啟發性」。隨著自民黨預計下週將草案遞交給高市早苗，相關財源籌措與政策落實的可行性，勢必成為日本政壇與社會關注的焦點。不過，有許多日本網友在新聞底下留言表示，「真正應該優先考慮的是，降低年輕人結婚或生育第一個孩子的門檻」、「考慮到能夠負擔多生子女的家庭經濟狀況通常相對良好，根據子女數量發放財政補貼似乎有些奇怪」、「不願生育第一個孩子的未婚人數持續增長，因此，跳過這一階段，直接為生育第三個孩子提供1000萬日元的補貼，並不能遏制生育率下降的趨勢，最終只會造成公共資金的浪費」。