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台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉行「光榮台北、勝選之夜」選前之夜，原定壓軸的神祕嘉賓是三寶影片，但因被本報獨家披露後，臨時更改，如今有媒體報導稱是先前發言痛斥民進黨的「音樂教父」羅大佑。不過記者詢問蔣萬安團隊核心人員，一人說「據了解不是」，另一人則透露由於活動最後會唱羅的《明天會更好》，確實一度考慮找他唱歌，但開會討論時是說「沒有」，除非後來有更改他沒被通知。競辦核心表示，當初選前之夜爆雷後，緊急開會調整流程，確實曾有人提議是否要請羅大佑來合唱《明天會更好》，但不會致詞，不過評估羅先前發言的爭議，當時是說「沒有」，新聞曝光後也有不少人詫異反問，「真的有羅大佑」？但也有可能是他不知道，還是要以現場狀況為主。另名競辦核心則說，就他了解神秘嘉賓並不是羅大佑；也有競辦人士稱消息有誤。羅智強今早在臉書發文稱，今天晚上六點，蔣萬安將在凱道舉行選前之夜。除了大家最喜愛的禿子、漢子、燕子都將登台之外，他跟藍委徐巧芯也幫大家精心準備了一個神祕的「超級彩蛋」。保證讓大家驚喜。羅智強說，應該不好猜喔！今天晚上，會由他親自在選前之夜的造勢台上公布，所以，想知道的話，今晚六點就來選前之夜吧