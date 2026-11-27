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▲週末兩天受到東北季風增強影響，北部地區氣溫轉涼，提醒民眾外出注意保暖。（圖／中央氣象署提供https://www.cwa.gov.tw/）

▲今晚選前之夜，各地晴朗但氣溫稍低，提醒民眾要注意保暖。（圖／NPWNEWS攝影中心攝）

中央氣象署預估，今（27）日晚間各地天氣晴朗穩定，不過入夜後氣溫稍低，各地低溫降至攝氏18~22度左右。由於適逢九合一大選前最後一夜，不少民眾要外出參加活動的話，請記得多添加衣物保暖。至於明日（11/28）投票日當天，各地天氣大多為晴到多雲的穩定天氣，僅東部地區雲量稍多，花東地區偶有零星短暫陣雨，但降雨情況並不明顯，不影響民眾外出投票。氣象署稍早發布陸上強風特報，明天清晨起，桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。特報區域包括桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣，為黃色燈號，請民眾留意。氣象署表示，明日各地雖然晴朗，但低溫稍微下滑，低溫約攝氏19~22度，尤其中南部地區日夜溫差大，提醒早出晚歸的民眾注意保暖。至於未來一週天氣大致晴朗穩定，週日（11/29）北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，低溫會再降約攝氏1度左右。不過到了下週一（11/30）這波東北季風就會減弱，白天起各地氣溫回升，北部地區高溫可達攝氏24~29度；中南部地區高溫約攝氏26~30度，東部地區高溫約25~27度。