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▲奶酥麵包、香酥菠蘿麵包供不應求，方師傅宣布暫停接受官網下單預定。（圖／方師傅IG@master_fang1993）

韓國天團BTS日前在高雄開唱，期間成員於宵夜直播時大啖在地烘焙坊「方師傅」的奶酥麵包和香酥菠蘿麵包，直呼很好吃，大幅拉抬品牌業績和知名度，兩款麵包也掀起阿米（粉絲暱稱）搶購熱潮，不過方師傅今（27）日發布公告表示，該兩款明星商品產能已經達到飽和程度，將暫停接受官網下單預定，有阿米傻眼表示，第一次見到這兩種傳統口味的麵包如此供不應求。方師傅表示，香酥菠蘿麵包和奶酥麵包目前暫時停止接受官網預購訂單，歡迎消費者至各門市選購，產量以現場為主，「感謝大家熱烈的喜愛與支持！特定麵包產能已達飽和，為兼顧品質及既有訂單，未能滿足大家的期待，還請見諒，衷心感謝大家的耐心與體諒。」有阿米把方師傅公告截圖放上Threads，寫下「防彈的威力太可怕了」，其他阿米紛紛表示：「嚇到師傅了」、「有史以來頭一遭...」、「我第一次見識到奶酥麵包的產能達到飽和」、「這幾天麵包師傅的手都要報工傷了」、「還好BTS吃的不是羅宋」、「當早餐都嫌棄太甜的小朋友麵包被聖光籠罩」、「出生以來第一次看到菠蘿跟奶酥麵包賣到停止接單了！」V在高雄演唱會期間，與成員於飯店開直播大啖消夜，大讚在地烘焙名店「方師傅」的奶酥麵包很好吃，還發揮創意將「奶酥」的發音結合英文「Nice」與韓文麵包的發音「빵（音近『棒』）」，逗趣地稱呼它為「Nice棒」。除了V以外，Jin也異口同聲大讚「NICE」，原本準備去運動的柾國更忍不住回頭指定要吃奶酥麵包，成員們還示範麵包配整罐瑞穗鮮乳的台式宵夜吃法，此外，V還在個人IG限時動態特別秀出手拿奶酥麵包與香酥菠蘿麵包的影片，讓兩款商品的搶購熱度延燒至今。