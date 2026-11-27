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▲樹德科大產設系傅首僖老師（中）與中正金工柯萱玉主任（左）及李純萍老師（右）獲獎開心合影。（圖／樹德科大提供）

設計教育向下扎根！「2026第十七屆IIIC國際創新發明競賽」由中華創新發明學會與俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦，匯聚來自13個國家、共436件發明作品參賽。樹德科技大學生活產品設計系傅首僖老師攜手中正高工金屬工藝科柯萱玉主任、李純萍老師及學生團隊，透過跨校合作與專業交流，將在地文化、藝術美學與金工技藝融入設計創作，於競賽中脫穎而出，榮獲1金1銀佳績。金獎作品為「玥影華冠宋代鳳冠系列銀飾設計創作」，由學生劉沛青、郭丞芸、陳喬鈺、林詠盛創作，以宋代鳳冠為設計靈感，將傳統文化意象融入當代銀飾設計，透過細緻的造形語彙與金工技法，展現傳統文化與現代美學交融之美。銀獎作品「音律煜辰金工飾品系列創作」，由學生黃泳潔、彭玟珊、簡喬宜、李庭亦、陳廷碩創作，以音律與星辰元素為設計意象，將抽象的自然元素轉化為兼具創意與藝術美感的金工系列飾品。此次樹德科大與中正高工以「大手攜小手」的跨校合作模式，串聯大專院校與高中職的專業教育資源，從設計思考、創意發展到工藝實踐，讓學生在跨校共學的過程中拓展設計視野、深化專業能力，並藉由國際競賽累積實務經驗且建立自信心。樹德科大校長王昭雄表示，本次跨校合作獲獎不僅是對師生創作能力的國際肯定，亦是技職教育向下扎根、跨校共學與攜手培育設計人才的具體展現。未來期盼持續深化跨校合作與專業資源共享，讓更多年輕學子有機會發揮創意、展現專業，從校園走向國際舞台，為臺灣技職教育注入更多創新能量。