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▲台灣高鐵公司自由座閘門管制，分流對號座和自由座旅客進站路徑。（圖／記者李青縈攝）

▲台北站地下三樓閘門處狹窄，人潮塞爆幾乎動彈不得。（圖／記者李青縈攝）

昨日旅客湧入22萬人、提前分流

▲一度有旅客想跨越無人排隊紅龍進站，被工作人員制止。示意圖非當事旅客。（圖／記者李青縈攝）

▲列車進站前、等候時間，自由座車廂等車區人潮擁擠。（圖／記者李青縈攝）

晚上8點後人潮未退不排除彈性延長管制

▲民眾在閘門外等候管制期間結束，整體狀況大致有序。（圖／記者李青縈攝）

明（28）日即將迎來選舉投票日，交通各運具運能放大，達到歷次選舉之最。台灣高鐵大陣仗應對並祭出首度自由座「閘門管制」，南港、台北、板橋3站5點後陸續啟動，而台北車站在下午5點11分正式啟動，整體旅客量雖多但大致流暢。不過，因排隊管制路線較長，仍有部分旅客想繞紅龍柱，也被站務人員制止「不要插隊」。北車站現場也呈現「兩樣情」，高鐵先前不斷呼籲旅客優先利用地下一樓閘門進站，該處現場人潮相對穩定，進站動線較為順暢；反觀地下三樓閘門因緊鄰台鐵、捷運轉乘動線，返鄉人潮與轉乘旅客交織，現場一度塞得動彈不得，隊伍只能緩慢向前推進，形成明顯對比。高鐵副總經理鄒衡蕪表示，昨天旅運量已達22萬多人次，相較一般週四約多出2萬人，顯示選舉返鄉人潮已提前出現，也有部分旅客改搭延收紅眼班次，讓今天的疏運壓力獲得一定程度的分散。此次規劃17班延收列車，另有10班提供優惠折扣，相關對號座幾乎售罄，並進一步釋出對號座座位，讓旅客能有較舒適的搭乘選擇。目前來看透過提前宣傳、加開延收班次及優惠措施，部分旅客已提前分流。港、台北、板橋3站點自由座「閘門管制」，將在下午5點至下午8點間實施，採開放10分鐘、暫停5分鐘進站的方式。高鐵站內經過引導整體大致順暢，對號座旅客進站前有工作人員確認，避免自由座旅客進入；而自由座則透過紅龍拉起排隊路線，逐步開放旅客進站。不過，台北車站月台因施工空間較狹窄，自由座車廂候車區人潮明顯較壅塞。但隨著列車到站離站後，目前有序消化候車旅客人潮。針對網路傳出自由座管制可能延長至晚間10時的消息，鄒衡蕪澄清，並非已確定管制時程。高鐵原本就規劃依現場人潮及疏運狀況，彈性提前或延後管制，若下午5時後人潮持續湧入，直到晚間8時仍未消退，不排除延長管制時間。