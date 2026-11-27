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連5季經濟雙位數 主計長陳淑姿：強勁成長

▲主計總處預測，2027年經濟成長6.51％，較8月預測數6.04％上修0.47個百分點。（圖／主計總處提供）

未來不確定因素 美國AI資料中心轉彎「保守不悲觀」

明年物價仍居高 主總：薪資提升拉抬

主計總處今（27）日公布今年第4季經濟成長為10.42％，全年預估為全年經濟成長13.28％，較8月上修2.23個百分點，可望創近半世紀、48年以來新高。另外，主計總處預估，明年經濟成長6.51％，較8月上修0.47個百分點。據統計，2026年第1季、第2季經濟成長率修正為15.44％及13.31％，第3季初步統計經濟成長率為14.39％；第4季預估經濟成長10.42％，8月預測上修5.05個百分點；全年經濟成長13.28％，上修2.23個百分點。細部分析，展望2026年全年出口估9386億美元，年增46.67%，為半世紀以來新高；進口年增44.66%。民間消費因企業獲利表現亮眼，有利薪資調升及股利發放金額增加，但因金融市場波動劇烈，全年估實質成長4.74%。民間投資方面，全球AI基礎設施相關硬體需求極度殷切，主要客 戶以長約或合作協議綁定未來產能，激勵國內半導體、封裝測試、記憶 體、載板及設備等相關供應鏈廠商加速擴產，預測2026年全年成長12.77%。另外，主計總處預測，2027年經濟成長6.51％，較8月預測數6.04％上修0.47個百分點，每人GDP 5萬779美元，CPI上漲1.96％。據統計，台灣從2025年第4季至今年第3季都是雙位數正成長，第4季預估經濟成長10.42％，將是連續5季好表現。主計長陳淑姿表示，今年經濟成長率上看13.28%，明年預估可以達到6.51%，表現相當強勁，無論是出口或是國內投資都有上修，所以外需跟內需都亮眼。消費在第4季受到股市波動比較大，但預估明年勞動市場還是相對穩定，而且還會有普發現金的挹注效果，相信明年同樣會有好成績。對於明年可會普發2萬元，是否消費挹注效果更大？主計總處說明，因為目前僅有通過特別條例，未通過預算，因此等有預算我們才來做評估。觀望2027年，主計總處認為國際上有幾大不確定因素，包括受到美國擴大出口管制及加強AI監管，以及地緣政治，以及美國關稅對於台灣出口及開放市場所帶來的關稅衝擊等，預估出口及進口在高基期下年增18.63％及17.93％；民間消費實質成長率約3%；固定投資則是4.7%。然而，對於美國AI資料中心投資可能減速，以及對於中國使用東南亞AI資料中心算力提出管制對於台灣有什麼影響？主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，雖然政府對於出口態度採取比較保守，但是對於國內投資則相對樂觀。他進一步解釋，因為許多AI資料中心已經在動工，認為短期內對於既有訂單影響有限，再加上整體市場都還是處於供不應求，廠商必須要擴大產能才能消化訂單，因此即便未來管制對於新興AI資料中心影響，但認為整體趨勢下，廠商還是會加碼投資擴充產能。他也補充，據統計台灣有18%的AI伺服器轉往東協國家，若遭到禁止勢必會有影響，但考量到全球都有急迫需求，認為還是有相當轉單機會。而明年消費者物價指數（CPI）預估來到1.96%，仍屬於高水位。蔡鈺泰說，目前觀察國際油價已經在持續走跌，預估明年可以降至每桶68美元左右，對於商品類物價壓力可降低。但他表示，因為台灣近年經濟太好，調薪幅度較高，預估將會使服務類價格有更多支撐，因此會讓明年CPI處於較高水準。