深耕金屬產業逾60年的台中大里俊益鋼鐵，今天攜手國際大廠瑞士鋼鐵集團，舉辦ETG、HSX兩系列高強度特殊鋼材發表會，並與漢翔航空工業合作，將設備、生產排程與品管資料整合至智慧製造系統。俊益鋼鐵董事長李明學表示，俊益要以新材料與製程數位化兩路並進，拓展航太及高階精密製造市場。
俊益董事長李明學說，由俊益獨家引進的瑞士鋼鐵ETG®、HSX®高性能鋼材，具備免熱處理、均質性、易切削、高強度特性等優勢。透過材料性能的提升，可協助客戶改善加工效率、產品品質等，滿足現代精密製造對材料性能與穩定性的高度要求，協助客戶改善生產流程、提高加工效率，並兼顧零件性能與製造成本，為台灣精密製造業提供更多材料選擇。
瑞士鋼鐵集團是全球特殊鋼領域的重要製造商，旗下有四大鋼廠，產品涵蓋工程鋼、不銹鋼及工模具鋼三大核心領域，廣泛應用於汽車、機械工程、模具製造、能源、軍工、航太及醫療等產業。集團憑藉深厚的冶金技術、完整的產品組合及全球業務與服務網絡，持續為全球客戶提供高品質、客製化的特殊鋼材料解決方案
瑞士鋼鐵集團台灣區總經理余澤遠指出，台灣金屬加工業面臨成本上升、缺工及亞洲同業競爭，瑞士鋼鐵的高強度快削鋼系列，不但可以有效提升加工效率，降低總體生產成本，減少產品工序及不良率，也非常適合用於自動化設備連續式的生產。ETG®、HSX®高性能鋼材已被廣泛應用在汽車及機械設備等產業，更可進一步推廣到其他產業應用，如機器人產業的關鍵零組件等。
余澤遠指出，今天攜手俊益舉辦「ETG® • HSX®高性能鋼材發表會」，正式向台灣市場介紹最新材料技術與產品解決方案，除了進一步推廣市場，更希望建立長期且穩定的產業合作關係，協助台灣客戶掌握高階特殊鋼材料的應用趨勢，讓全球材料技術與台灣產業需求有效接軌。
俊益與漢翔則透過A-Team平台接觸，雙方合作導入AIxWARE智慧製造系統。漢翔資訊處處長方一定表示，俊益具備AS9120航太品質管理系統認證，對作業紀錄、品質管理及製程追溯有較高要求。導入過程中，雙方處理不同類型設備及封閉式控制系統的資料擷取問題，將設備、生產、排程及品管流程串接，讓現場人員更即時掌握生產進度，發生異常時也能追查製程紀錄。
方一定表示，下一步可評估導入「智慧工廠AI小助手」，讓人員查詢生產資訊、異常紀錄與現場處理經驗。雙方也將持續強化資安部署，並透過A-Team向其他航太供應鏈業者分享導入經驗。
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瑞士鋼鐵集團台灣區總經理余澤遠指出，台灣金屬加工業面臨成本上升、缺工及亞洲同業競爭，瑞士鋼鐵的高強度快削鋼系列，不但可以有效提升加工效率，降低總體生產成本，減少產品工序及不良率，也非常適合用於自動化設備連續式的生產。ETG®、HSX®高性能鋼材已被廣泛應用在汽車及機械設備等產業，更可進一步推廣到其他產業應用，如機器人產業的關鍵零組件等。
方一定表示，下一步可評估導入「智慧工廠AI小助手」，讓人員查詢生產資訊、異常紀錄與現場處理經驗。雙方也將持續強化資安部署，並透過A-Team向其他航太供應鏈業者分享導入經驗。