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親揭落淚主因 澄清依法不能買股票

精神科醫師：暴跌市況成投資人「集體創傷」

日前一位韓國財經專家，在直播節目中解析股市跌勢時，情緒潰堤當場落淚，節目片段在社群網路上瘋傳，引發全球關注。對此，當事人親自出面解釋痛哭的真實原因，強調並非因為個人投資失利，而是面對市場持續重挫、周遭哀鴻遍野，加上必須親口向大眾傳達「還會再跌」的殘酷現況，長久累積的心理重擔才在鏡頭前瞬間爆發。綜合韓媒報導，這起引發熱議的「放送事故」發生於11月25日，投資顧問公司「Pion Investment Advisory」科長金雅賢（김아현，音譯）在主持首爾經濟TV財經直播節目時，正要說明美股那斯達克的跌勢。然而，當畫面切到走勢圖的瞬間，金雅賢突然語塞並陷入長達約10秒的沉默。平復情緒後，金雅賢用顫抖的聲音安撫觀眾，「我認為納斯達克指數後續可能還會再稍微下跌一些，現在是非常艱難的市場，大家一定要好好撐過去」。不料，緊接著畫面出現「三星電子單一股票槓桿商品」的走勢圖，該商品單日暴跌高達15.21％，創下上市以來新低。見此慘況，金雅賢再次低頭哽咽、無法自已，導播只得緊急將鏡頭切換給另一名主持人。影片在全球範圍引發熱議，不少網友猜測金雅賢是否因自己慘賠才痛哭失聲，也有許多散戶感同身受，直言她的眼淚道盡了投資人的心酸。對此，金雅賢於26日接受JTBC節目《事件班長》專訪時親自澄清，「因為市場跌得太深，身邊也一直傳來非常多負面消息，這些情緒不斷累積，變成了沉重的壓力」。她透露，當天從節目一開始其實就一直在忍耐，然而一想到必須告訴大家「行情可能還會下探」，龐大的心理負擔讓她當場潰堤。《事件班長》製作單位也轉述，金雅賢特別叮囑散戶投資人，只要有適當的救市對策出爐，市場仍有機會出現一定程度的反彈，呼籲大家保持耐心、拉長時間謹慎應對。《事件班長》節目主持人梁元普（양원보，音譯）也特別替她澄清，強調「這位分析師在法律規定上是不能進行個人投資的，希望大家能明白，她落淚絕非因為個人的私事」。針對暴跌行情中投資人陷入絕望的心理狀態，受邀上節目的精神健康醫學科專科醫師李光民（이광민，音譯）形容，這已演變成「一種集體創傷」。李光民比喻，現在的市場就像下起大雨，且不知是短暫陣雨，還是會演變成颱風或漫長梅雨季。他建議投資人，此時務必以「自我保護」為第一優先，雖然無奈，但應暫時放下過高的期待與貪念，重新審視本業工作的重要性並咬牙度過難關，並感嘆看著無數投資人受苦「令人感到非常心痛」。