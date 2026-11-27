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▲台灣電力公司高雄區營業處為因應115年地方公職人員九合一選舉，召開115年地方公職人員選舉勤前教育，期動員備戰，以確保供電穩定。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台電高雄區營業處處長林昶旭說明該處因應115年地方公職人員九合一選舉動員備戰的情形，以確保供電穩定。(圖／記者黃守作攝)

▲台電高雄區營業處針對重要線路設備加強維護，運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並進行自動化開關設備巡檢工作。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台電高雄區營業處針對重要線路設備加強維護，運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並進行自動化開關設備巡檢工作。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處為因應明(28)日所舉行的115年地方公職人員九合一選舉，在高雄區營業處禮堂，召開115年地方公職人員選舉勤前教育，期動員備戰，以確保供電穩定。台灣電力公司高雄區營業處115年地方公職人員選舉勤前教育，是由高雄區營業處處長林昶旭主持，電務副處長孫繼祖、業務副處長吳瑤玲等人，以及該處維修及巡線人員與會。台電高雄區營業處處長林昶旭表示，高雄區營業處為確保選舉期間供電穩定，乃成立應變小組，並召開115年地方公職人員選舉勤前教育，期動員備戰，以確保供電穩定。林昶旭說，高雄區營業處為維護選舉期間供電穩定性，事前已針對重要線路設備加強維護，運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並進行自動化開關設備巡檢工作。林昶旭指出，高雄區營業處於選舉期間會密切關注供電情形，若有突發停電事故，會立即派員協助排除故障，讓民眾安心投票，同時將暫停11月28日選舉活動場所之工作停電，並於投票當日將派員進駐各區公所計票中心及各投開票所，以確保投開票作業順利進行。林昶旭並指出，台電高雄區營業處已協助高雄市政府選舉委員會加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並提醒高雄市政府備妥不斷電系統(UPS)與緊急發電機等設備，以降低突發停電的影響。