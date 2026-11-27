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花10年突破3萬、5年破4萬 台灣１年時間再跳５萬美元

主計總處今（27）日公布，今年全年經濟成長13.28％、每人GDP 為4萬6,767美元，一舉突破4萬美元大關，預估不僅超過日本、韓國，更會超過歐元區、義大利及西班牙等國。明年預估經濟成長6.51％，每人GDP為 5萬779美元，短短1年時間，就從4萬美元大關三級跳過5萬美元大關。據統計，2025年台灣人均GDP為3萬9580美元，今年預估人均4萬6,767美元，將會超過4萬美元大關，按照國際貨幣基金組織（IMF）統計數字，不僅會超過日本的35,400美元及韓國的43,512美元，更會超過歐元區、義大利及西班牙。而台灣2027 年人均GDP估為5萬779美元，預估同樣也會超過韓國、日本、西班牙、義大利及歐元區，並且緊逼法國的5萬2681美元。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰補充，台灣人均GDP是在1992年突破1萬美元，2011年突破2萬美元，2021年突破3萬美元，中間相差大約10至20年。而台灣在2026年預估超過4萬美元，並在明年預估突破5萬美元，成長速度僅花一年時間。他解釋，之所以突破人均GDP突破大關速度來看，很多原因是在於國內投資大幅度增加，先是因為美中貿易戰加速回台投資，而剛好搭上AI浪潮，就讓廠商更願意提加碼。