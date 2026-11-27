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▲繼四年前在衛武營升起的熱氣球後，今時將飛船升起，盼再度用孩童純真的飛行夢想，聲援「洋流」、支持「隆洋」（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻今（27）日在鳳山區國泰議會路口升起「隆洋飛船」，應援民進黨台北市長候選人沈伯洋、高雄市長候選人賴瑞隆，由於造型吸睛，地點鄰近「隆洋之夜」造勢現場，又有林智鴻與「隆洋」三人合體看板，讓路過民眾與支持者不禁多看幾眼。林智鴻強調，打造飛船就是要聲援日前被蔣市府和國民黨濫用「主場優勢」所打壓的「洋流」，同時也期盼選舉結果能順利守住台灣，帶領國家「突破枷鎖，航向自由！」林智鴻表示，上屆選舉遭逢疫情，他也在衛武營升起熱氣球，結合親子活動，呼籲「為台灣顧好下一代」，而四年過去，台灣雖向世界成功展現科技實力與經濟活力，處境卻是內外交迫：內有「藍白國會濫權」讓總預算、軍購、無人機預算都卡關，也讓若干違憲惡法通過、無數人事案遭杯葛。外有中共介選，頻繁針對特定對象發動賄選、宣傳資金挹注、散佈網路變造假消息等，甚至出動「解放軍官媒」對藝人蔡康永等公然進行跨境鎮壓，只因其做了令中共厭惡的政治表態。林智鴻認為，沈伯洋所帶起的「洋流」，揭示了政治必須回歸以人為本的價值，並證明選舉也能夠用光明展現熱情，奈何藍白為了遮掩台北市長蔣萬安的施政無方，從不止息攻擊造謠，甚至連「選前之夜」都能在蔣市府與國民黨裡應外合下，用盡主場優勢，阻撓本屬任何公民應有的政治表態自由，更準備用糟透的交通配套方案製造民怨、醜化沈伯洋，「藍白在選前最後兩天，成功示範了他們兩年多來在國會有多蠻橫！」但沈伯洋寧可取消造勢，也不願台北市民受傷害，支持者則更加堅定守護「洋流」，沈伯洋再度證明「洋流」就是讓台灣溫暖，給民主養分的「暖流」！「若光明磊落的選舉手法，最終仍不敵仇恨霸權，我們將帶給下一代怎樣的民主教育？」林智鴻強調，繼四年前在衛武營升起的熱氣球後，今時將飛船升起，盼再度用孩童純真的飛行夢想，聲援「洋流」、支持「隆洋」，也送暖每一位日以繼夜挺住隆洋的「小水滴」、「小風扇」，持守「戒慎恐懼」不鬆懈，堅定理念與價值，化作投票實際行動，帶動台灣順利「突破枷鎖、航向自由！」