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▲沈伯洋發表演說，大安森林塞滿人。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.27）

▲沈伯洋在大安森林受訪。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.27）

選前倒數一天，爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安競選辦公室競選總幹事羅智強今（27）宣稱，「得到資訊，今天晚上，可能會有大奧步」；對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋反擊，直言選舉至今所有的奧步都是對方在做，呼籲支持者保持理性，「不要落入任何對立的陷阱」。羅智強下午4時於臉書發文指稱，「得到資訊，今天晚上，可能會有大奧步，任何在選前之夜的突發狀況、重大訊息，都要保持警覺，要回想一下，台灣人已經被民進黨的奧步騙太多次了！千萬不要再被騙了，今天晚上，競選辦公室的『反奧步小組』會徹夜留守！防止任何奧步，干擾選情，也請所有支持者，保持理性跟自制，不要和對方陣營發生任何衝突」。此外，有網友於網路社群平台曝光一張疑為國民黨陣營支持者的「韓友臺中豐原」群組對話截圖，只見當中有人聲稱可以找人攻擊沈伯洋，甚至出現「只要掛掉，就宣布當選無效」等言論，引發關注；蔣萬安競選辦公室則說，已主動向警方報案，要求儘速追查來源及發言者身分，嚴正譴責任何形式的暴力威脅、恐嚇或煽動他人施暴的言論，不容許有人藉由政治分歧合理化人身攻擊。沈伯洋上午10時自競總出發，沿途經過艋舺公園、台北表演藝術中心、林森公園、南港展覽館、國父紀念館，最後抵達大安森林公園，沿途許多民眾揮舞飄帶、高舉手舉牌熱情應援，沈伯洋也不斷揮手致意，呼籲大家明日出門投票，請大家記得提醒朋友，「明天幾點出門投票？」沈伯洋在大安森林公園受訪時表示，選舉到現在，所有的奧步都是對方在做，他們團隊一直訴求溫暖、正向的選舉，但顯然對方並非如此，從「0.3秒搶下北平東路」路權，到不斷抹黑、抹黃、抹紅，都是對手在做的事；他強調，他一直告訴支持者「小水滴們」，檢視對手只要看施政能力就好，對方的過去與家人都擺在一旁，「還是他有什麼小道消息？不然幹嘛寫這種文章？這樣都是在引起恐懼、引起對立，我們不要對立」。沈伯洋重申，民主社會意見不同天經地義，選完後大家都是台灣人、都是台北人，「我們在路上看到別人跌倒扶他起來，不會先問他是藍的、綠的還是白的」。沈伯洋指出，政治立場雖有不同，但每個人都心存善念、希望城市變好，真正想出奧步的人不會提醒大家，因為出奧步的目的就是製造對立；他呼籲支持者千萬不要落入對立的陷阱，一起帶著堅信的價值走完最後一哩路。對於藍營要成立「反奧步小組」，沈伯洋反問，羅智強是哪一個區域的立委？喊話拜託大家明天一定要衝高投票率，「不然大家看到我們這個選區的立委一直在講這種話！」至於羅智強接下來要做什麼，沈伯洋淡然表示，「他開心就好」，引發現場支持者一陣歡呼。