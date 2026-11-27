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▲忠泰建設邀請國際藝術家開展，用人文美學吸引科技族.(圖／忠泰提供)

以「大眼睛」角色聞名的義大利藝術家盧卡斯・札諾托（Lucas Zanotto），12月1日起將在新竹縣竹東鎮展出版畫、雕塑與沉浸式數位作品。這是忠泰建設在竹東「忠泰・築明」策展空間推出的首場個展，也是藝術家繼台北、香港及上海巡展後，帶到新竹的新創作系列。《LOOK AT ME!》新竹站展出《Everything will be OK》、《Lean on Me》及《Side by Side》等作品，並安排互動體驗。札諾托擅長以簡潔的幾何造型、鮮明色彩和俏皮動作塑造角色，一雙大眼睛是他的作品特色。主辦方指出，他曾與Google、Apple、Hermès等品牌合作，並獲坎城金獅獎及蘋果設計大獎。展場位於竹東市政路與如意街口，鄰近東正公園及竹東台泥親子公園。策展空間以斜角量體配置，將公園綠意引入室內，戶外裝置藝術則融入停車空間，呼應了「忠泰·築明」在光照面的精細考量。忠泰建設表示，「忠泰・築明」是公司在新竹的首個建案，希望透過展覽與地方建立長期交流。展期爲12月1日至2027年3月31日，每日11:00~18:00，逢週一休館。以「A Better Tomorrow」為企業願景的忠泰集團，開發作品皆思考到人與空間環境的關係美學，此次跨足新竹的首案「忠泰·築明」，即是台泥、中藝重劃區的藝術文化起點，未來將與地方深度、長期、全面向對話。除了將國際藝術帶進竹東，未來「忠泰·築明」住戶還可與博物館收藏的藝術家具共居。公設空間預計擺放丹麥設計大師Verner Panton設計的愛心甜筒椅，以愛心輪廓搭配錐形椅腳，被視為普普風格家具的先驅之作；另一件是日裔美籍雕塑家與設計師野口勇設計的咖啡桌，以流暢曲線的桌面搭配雕塑感桌腳。兩件作品在藝術與設計史上具有重要意義，並獲紐約現代藝術博物館、Vitra設計博物館、倫敦維多利亞與亞伯特博物館等機構典藏。業者表示，當經典藝術傢俱走入生活，人們或賞或坐的片刻，期盼能激起「生活可以更好」的創作想像。在地人士也指出，這座策展中心位於竹東市政路與如意街口，鄰近東正公園與竹東台泥親子公園，原本就是居民運動、休憩的熱門去處。如今再加上藝術展覽，為這裡增添文化與教育的意涵，吸引人潮駐足，也讓這個街角逐漸成為竹東的生活中心，走在區域建設之前，已開始預演全新生活。