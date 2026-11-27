我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數剩不到10小時，台北市議員柳采葳下午才和台北市長蔣萬安妻子石舫亘合唱《心花開》，沒想到卻爆出網路流傳截圖，針對柳采葳的告急語音信箱出現簡體中文，質問「這不是中共介選是什麼？」柳采葳氣得宣布去警察局報警，更說只是系統預設採用簡體中文輸入產生的結果，與境外勢力毫無關聯。柳采葳說，選戰最後關頭，連系統的預設語言都能拿來抹紅，真的大可不必！選舉應該回歸理性與專業，而不是靠看圖說故事來製造恐慌。柳采葳表示，針對網路流傳的語音信箱截圖，其實只是部分通訊軟體與企業信箱在進行「語音轉文字」時，系統預設採用簡體中文輸出所產生的結果，與所謂的境外勢力毫無關聯。台灣是成熟的民主社會，選民最想看到的是誰能真正解決問題、為台北帶來更好的未來。柳采葳強調，最後關鍵時刻，不隨抹黑起舞，懇請大家明天務必出門投票，支持理性問政、專業監督的力量。