我是廣告 請繼續往下閱讀

新北精神護理之家爆超收 衛福部：仍需等檢調查明

新北「敏金」及「家妘」2家精神護理之家涉嫌非法拘禁住民、超額收容，且詐領政府安置費用案件，新北衛生局也已依法廢止2家機構開業執照。但整體來看，全台目前精神護理之家為46家，部分縣市卻沒有設立。衛福部心健司司長陳柏熹說，2017年的《長期照顧服務法》施行後，一般的護理之家也可收治精神患者，因此國內後續就無獨立新設的護理之家。新北地方檢察署今日公布偵辦「敏金」及「家妘」兩家精神護理之家涉嫌非法拘禁住民、超額收容及詐領政府安置費用案件。新北衛生局今（27）日表示，今起依法廢止2家機構開業執照，同時也啟動法扶、費用追償機制等；同時也斥責，「機構合法掩護非法，侵害住民的人身及照護安全」，將全力配合司法調查，從嚴追究相關責任。不過，全國46家精神護理之家中，包括基隆、新竹市、彰化縣等8縣市並沒有設置精神護理之家；陳柏熹提到，過去精神護理之家和長照機構曾分開設立，但在2017年的《長期照顧服務法》施行後，一般的護理之家也可收治精神患者，因此國內後續就無獨立新設的護理之家。但一般住民與精神患者一起收治是否有照護要求，陳柏熹表示，每個機構的特性跟環境都不同，因此必須視情況決定收治條件；同時，因為精神障礙者年齡愈長，精神症狀也不會那麼顯著，差異性就會比較小。陳柏熹解釋，若精神症狀較為顯著，仍會收治醫療機構的慢性病房系統中。至於機構出現超收的狀況，陳柏熹表示，超收的不一定是精神患者，而實際情況也需等檢調查明後，才能一併說明。