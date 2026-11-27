我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安重返民生社區！支持者衝上前擊掌逼哭徐巧芯

▲蔣萬安「光榮台北 團結向前」台北大車掃。（圖／記者嚴俊強攝）

宣傳車變身「移動肥皂箱」 沈伯洋定點宣講吸人潮

▲「出來投，一定贏！」沈伯洋全市大車掃行經台北市林森公園，沈伯洋進行15分鐘短講並與支持者互動。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋今天展開車掃。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

選戰進入關鍵時刻，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）日把握最後一天進行全市大車掃，爭取市民的支持。雙方在行經中山北路時，車隊短兵相接，蔣萬安主動向沈陣營揮手，還拿著麥克風大喊「對面的沈委員團隊加油，一起加油。」沈伯洋團隊則是高喊「支持3號沈伯洋」。蔣萬安、沈伯洋使盡全力衝刺，希望催出選民出門投票。蔣陣營車隊掃到本命區「北松山民生社區」，支持者超熱情、紛紛衝上前擊掌。蔣萬安也喊「萬安回來了，萬安回娘家，拜託大家，就差大家的這一票，這次真的很危險」，而這一幕讓一旁的立委徐巧芯激動落淚。相關畫面曝光，火速被轉發到社群，民眾直言稱「天啊，我松山區好棒棒！大家都好熱情，徐巧芯委員是不是還哭了」。徐巧芯也在底下留言說，「因為很感動！這是我當議員時的選區（我的起點），也是蔣萬安市長當立委時候的選區（他的起點），都是老朋友很久不見，從家裡跑出來加油」。距離投票剩不到24小時，蔣萬安選擇將台北12個行政區重新再掃過一遍，晚間赴凱道舉辦選前之夜，做最後的催票，爭取未來4年繼續為市民打拚的機會。同時，與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人一起大合體。而對手沈伯洋的市民之夜因為場地問題臨時取消，將活動轉成線上直播和選民互動。沈伯洋表示，雖然晚上的實體造勢取消，但仍希望跟支持者碰面，宣傳車成為移動肥皂箱，白天到各地宣講，第一個點在龍山寺，後面依序則是台北表演藝術中心、林森公園、南港展覽館2A出口外、國父紀念館前，以及最後一個點大安森林公園站3號出口。儘管今天是上班日，沈伯洋的車隊沿途行經的地點與各定點，都吸引大批民眾駐足支持，熱絡的人潮讓沈伯洋感到相當驚訝與感動，直呼「今天比認養路段還誇張」。最後，沈伯洋表示，響應晚上直播派對的店家已有304間，地圖上的聚會據點如同小星星，「希望每個人都能成為照亮別人的星星」，也請大家把握最後一天顧票、催票、拉票，打電話詢問親友明天出門投票的時間。