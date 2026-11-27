我是廣告 請繼續往下閱讀

11月市場動盪 國發會仍有信心

國發會今（27）日公布10月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，景氣燈號續亮紅燈，繼續刷新最長紅燈紀錄，來到「連11紅」。國發會表示，即便11月股市出現動盪，又加上輝達（NVIDIA）面臨海外出口禁令，但考量到雲端運算業者還在加大資本支出，以及全球市場都需要台灣晶片，認為還是前景看好。據統計，9項構成項目中，製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈，減少1分，其餘8項燈號均維持不變；另領先及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。國發會經濟發展處長陳美菊表示，AI需求對於台灣仍有相當強勁支撐力，但受到美國期中選舉影響，廠商預估民主黨上任後會對於AI資料中心建置採取管制態度，影響到部分廠商信心。而領先指標部分，10月是 104.64，較上個月上升 10.46%，已經連續第 15個月上升，累計的升幅是 6.55%，其中以外銷訂單增加較多。普遍來看，除了資通信產品及電子產品，基本金屬、機械、化學品及塑橡膠製品也在增加。針對11月股市動盪，她認為主要是影響到金融業的市場信心，但從實質面來看， CSP廠商都還在持續增加資本支出，甚至會比今年的9000億美元還要多。另外對於CSP廠商的現金流，目前認為如果中國幣源減少，那麼相對來說詞元（token）需求就會增加，這些業者的收入就會增加，對於現金流改善比較多。而像是輝達面臨海外出口禁令，市場板塊挪移，陳美菊認為，但是最終都是回歸到台灣晶片，這部分台灣製造優勢仍在，所以還算是比較有信心。