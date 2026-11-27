我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選明（28）日登場，代表國民黨角逐高雄市長的柯志恩，除了擁有教育心理學博士、立法委員及大學教授等資歷，過去其實還是電視節目主持人。她在1980年代與梁旅珠共同主持台視《世界真奇妙》，帶著觀眾走訪世界各地，節目被視為台灣自製旅遊、行腳節目的先驅，兩人更憑節目拿下金鐘獎，堪稱貨真價實的「金鐘主持人」。《世界真奇妙》於1987年播出，由台視參考日本節目形式製作，第一代主持人由柯志恩與梁旅珠擔任。當時台灣仍處於老三台年代，觀眾想看見國外風景及不同文化並不容易，節目因此派出外景團隊，前往亞洲、歐洲、美洲、非洲及澳洲等地實地採訪。兩位主持人不只站在攝影棚裡介紹景點，更親自深入各國，體驗當地生活、節慶及風俗民情，再將拍攝內容帶回台灣播出。這種讓主持人走出攝影棚、帶著觀眾探索世界的形式，與後來盛行的行腳節目相當接近，因此《世界真奇妙》也被視為台灣旅遊節目的開路先鋒。報時光《世界真奇妙》並非單純播放海外風景，攝影棚內還設計「世界的問題」、「世界的音樂」及「世界的錢幣」等有獎徵答單元，讓參賽者透過趣味競賽認識各國文化、物價與生活方式，兼具娛樂及教育功能。日前柯志恩曾接受《NOWNEWS今日新聞》專訪表示，她與搭檔梁旅珠在約一年半時間內走訪58個國家。兩人當時都是首次挑起主持重任，卻憑著知性形象、外語能力及外景表現獲得觀眾肯定，並在1988年拿下第23屆金鐘獎「教育文化節目主持人獎」，第一次主持節目就成功敲鐘。柯志恩與梁旅珠主持約60集後卸下主持棒，節目再交由謝佳勳、陳瑜禎接手。儘管主持時間不算長，《世界真奇妙》仍成為許多資深觀眾的共同回憶，柯志恩充滿活力的一句「世界真奇妙」，也成為她日後最具代表性的主持印記。離開主持工作後，柯志恩赴美深造，取得美國南加州大學教育心理學博士學位，回台後投入教育工作，曾任淡江大學教育心理與諮商研究所教授、學務長，之後才轉戰政壇，先後擔任第9屆及第11屆立法委員。從走遍世界的行腳主持人、大學教授到立法委員及市長候選人，柯志恩跨越電視、教育與政治領域。如今再度投入高雄市長選戰，《世界真奇妙》的主持經歷也被重新翻出，讓不少年輕選民驚訝，原來眼前熟悉的政治人物，早在近40年前就已經拿過主持人金鐘獎。