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▲「出來投，一定贏！」沈伯洋全市大車掃行經台北市林森公園，沈伯洋進行15分鐘短講並與支持者互動。（圖／記者林調遜攝）

九合一大選明（28）日投票，外媒罕見集體聚焦。英國《衛報》、路透社、BBC中文網都把台北市長之戰當成觀察重點，焦點是被中國公安以「分裂國家」立案調查的民進黨候選人沈伯洋，能否在國民黨經營逾30年的首都翻盤。《衛報》27日以「中國威脅籠罩台灣地方選舉」為題報導，台灣官員已通報數以千計的疑似假訊息或選舉干預事件，另有數百支與中國有關的AI生成影片，攻擊北京不喜歡的政治人物。國台辦發言人朱鳳蓮則回應，相關指控「完全是捏造」。報導指出，沈伯洋2024年被中國列為「台獨頑固分子」，是台北市長選舉首位遭北京制裁的候選人。不過，《衛報》走訪街頭後發現，多數選民最在意的是民生。台灣前九個月經濟成長超過14％，創50年新高，但近七成受雇者月薪低於平均的新台幣4萬9152元。總部位於倫敦的路透社專訪沈伯洋，他直言即使輸給蔣萬安，這場選舉對中國仍是「一記耳光」，因為證明了台灣民主行得通。路透社選前最後一天報導，中國雖然不在選票上，北京卻屢屢介入，公開抨擊沈伯洋，同日共機也在台灣周邊活動。BBC中文網則關注台北市長電視辯論，指出雙方交鋒雖以都更、松山機場遷移、食安為主，仍觸及兩岸議題。英媒的框架其實由來已久。《經濟學人》曾稱台灣是「地球上最危險的地方」，這次台北市長選戰被寫成「北京制裁對象挑戰首都」，正是這種地緣政治視角的延伸。但台灣學者也提醒，地方選舉受兩岸因素的影響相對有限。從基本盤來看，綠營要「大勝」並不容易。2022年地方選舉，國民黨拿下14個縣市，民進黨只拿下5個。換句話說，國民黨是在高基期下守成，民進黨則必須到藍營傳統票倉翻盤，才談得上大勝。外媒普遍把雙北視為勝負關鍵。法新社指出，國民黨若同時失去台北與新北，將在2028年總統大選前受到重擊。《南華早報》則報導，國民黨原本設定守住15席的目標，正變得越來越困難。中研院學者顏維婷分析，若國民黨丟掉部分傳統票倉，北京可能得重新思考對台策略。台大學者南樂（Lev Nachman）則提醒，沈伯洋與蘇巧慧累積的氣勢，未必等於對總統賴清德的支持。歷史經驗也顯示，蔡英文執政時期，民進黨兩度輸掉地方選舉，卻都在隨後的總統大選勝出。地方與中央的選民邏輯，從來不是一條直線。藍綠最終戰果如何，明晚開票揭曉。