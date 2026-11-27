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台中牙醫遭刺死8年！兇手賠償「半年只給529元」

11月27日上午收到一筆265元的匯款，備註寫著「中院平民執111司執賴O生」，上一筆匯款則是在今年5月25日，匯款金額僅264元。

▲2018年台中一名王姓牙醫師遭持刀殺害，死者家屬今日收到兇手賠償，竟只入帳265元。（示意圖／翻攝PhotoAC）

醫師兒發聲「看到金額心就痛」！全場氣炸：在羞辱誰

台中市牙醫師王冠中在2018年時，為了保護診所護理師，遭護理師胞兄賴亞生持刀殺害，全案釀成1死2傷慘劇，最終賴男遭判無期徒刑確定，民事賠償部分也須支付王家800多萬元。但死者兒子今（27）日貼出兇手賠償明細，透露今天只收到265元賠償，5月份還有另一筆264元賠償金，半年下來只有529元，悲痛直呼「看到金額，心就痛一次」，也讓一票台灣人氣得大罵「在羞辱誰？」死者王姓牙醫兒子今（27日）透過Threads發聲，表示父親遭殘忍殺害後，全家用超過3年的時間爭取司法改革，希望別讓父親枉死，但無奈感嘆「8年後，我們的司法有改善了嗎？」他提到，父親離世後最多人問的就是「兇手賠了多少」而今日剛好收到賠償匯款，他直接公開透過台中地方法院收到的款項。從畫面中顯示，王醫師兒子坦言，最後他強調，將事實發出來並沒有想像中的容易，深怕表達不同立場和議題看法，就會遭到肉搜或攻擊，「今日會分享出來，真的也是覺得哭笑不得，真的希望司法能重視」，並承諾會努力過好生活，也盼台灣社會越來越進步。貼文立馬在網路掀起討論，不少網友氣得大罵「1年賠500元，這是在羞辱誰」、「這比利息還要少，每收到都是一種污辱」、「一條人命換來的賠償，竟然是每半年兩百多塊」；也有人心疼直呼「當時看到新聞也非常難過，一直為你們一家人祈福，希望你們一切都好」。