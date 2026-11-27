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▲克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長11天。（圖／翻攝自輝達官網）

▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳週一（23日）正式重返公司掌舵，回到位於美國加州聖塔克拉拉的總部，受到員工歡迎。（圖／翻攝自輝達X）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳12日因婚外情與間諜疑雲辭職，23日卻在美國總統川普介入下戲劇性回鍋，前後只花了11天。消息一出，川普隨即貼出黃仁勳高舉紅色胸罩、臉帶血痕、在維安人員簇擁下離場的AI哏圖，這張圖仿照的是2024年他自己在巴特勒遇刺的照片。法新社報導，這張圖激起許多女性對政商界雙重標準的不滿；短暫接掌輝達的女性財務長克瑞斯（Colette Kress），則被視為「玻璃懸崖」的最新案例。輝達12日宣布黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長克瑞斯出任代理執行長，並由新思科技前執行長瓊斯（Harvey Jones）出任公司史上首位董事長。瓊斯17日還在財報電話會議上表示，公司「無意讓黃仁勳恢復執行長職務」。不到一週，董事會卻全票通過讓他復職，聲明中說，董事會對黃仁勳的「坦誠與領導能力」感到滿意，並稱已聽取美國政府高層意見，確信他復職不構成國安風險。川普在接受CNBC訪問時坦言「是我促成這項協議」，並表示曾直接和董事會溝通。輝達股價在復職當天大漲31.5％。支持者認為，黃仁勳是輝達的靈魂人物。馬斯克（Elon Musk）連署要求他回歸。創投家卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）稱他是「英雄」，認為和美國在AI競賽中擊敗中國相比，這起醜聞沒那麼重要。董事會也強調，讓黃仁勳回歸符合股東、員工、合作夥伴和客戶的最大利益。不過，公司治理專家砲聲隆隆。路透社報導，多位投資人與專家批評，輝達董事會在針對黃仁勳的內部調查完成前就讓他復職，等於在調查結束前就替他的誠信背書，讓外界質疑董事會的獨立性。輝達也承認，獨立委員會對黃仁勳是否遭外國情報單位鎖定的調查仍在進行中。亨利商學院教授卡卡巴德塞（Nada Kakabadse）直言，這等於把董事會的判斷權交給了政府。CBS引述德拉瓦大學溫伯格公司治理中心的專家說法，批評董事會「缺乏勇氣」。CNBC則形容，黃仁勳已經「大到不能開除」，暴露出輝達對創辦人的高度依賴，以及接班規畫的缺口。在科技業女性高階主管寥寥可數的情況下，克瑞斯短暫登上科技界最關鍵的位子之一。她在17日的財報會議上向市場傳達公司「一切如常」，但股價隔天仍下跌近3％。自10月底醜聞爆發以來，輝達市值已蒸發超過四分之一。澳洲國立大學教授萊恩20多年前提出「玻璃懸崖」一詞，指女性或少數群體常在失敗風險最高的危機時刻被推上高位。她向法新社表示，這類職位往往伴隨極嚴格的外界檢視，危機領導者要處理的遠不只是日常管理。柏克萊的克雷則指出，代理執行長還得面對正當性的質疑。克瑞斯的任期在員工、億萬富豪與川普的多方壓力下提前結束，被外界視為這個理論的教科書案例：危機時臨危受命，風頭一過就被換下。Cleo Capital董事總經理孔斯特（Sarah Kunst）則批評，這反映科技業的「英雄崇拜」，以及創辦人必須親力親為的「創辦人模式」迷思，「他們捍衛的是某些男人可以為所欲為」。輝達對克瑞斯的處境不予置評，董事會則感謝她擔任代理執行長期間的「傑出貢獻」，她將繼續擔任財務長。這起風波會不會讓未來的代理執行長，特別是女性，更難放手領導，目前還沒有定論。但輝達這11天已經給華爾街上了一課：當創辦人、白宮和股價站在同一邊時，董事會說的「不會」，可能撐不過一個星期。