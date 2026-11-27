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約百名攤商受災 每戶先發1.14萬泰銖救助金

泰國曼谷知名的最大二手衣市場之一，「帕塔維空市集」（Pattavikorn Market）今（27）日清晨發生嚴重火警。大火在短時間內吞噬大量攤位，消防人員歷時近1.5小時才撲滅，所幸沒有任何人員傷亡。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）一早便親赴現場視察，相關單位也已啟動緊急救助，向受災攤商發放每人1萬1400泰銖（約新台幣1.1萬元）的初步補助金。綜合泰國媒體報導，曼谷警消於當地時間27日清晨5時03分接獲通報，指稱位於空坤分區（Khlong Kum）那瓦明路72巷（Soi Nawamin 72）的帕塔維空市集竄出火舌。消防人員於5時15分抵達現場，立即射水灌救，努力阻絕火勢延燒至鄰近建築物。然而，由於現場囤積了大量二手衣物，且多數攤位皆由易燃的帆布帳篷搭建，火勢迅速蔓延。至5時35分，整個帳篷服飾區已陷入一片火海。相關單位緊急調派周圍4個消防分隊及救援志工馳援，歷經1小時24分鐘的全力灌救，消防人員終於在清晨6時27分成功將火勢完全撲滅，順利守住市集後方區域未受波及。曼谷市長查察於上午7時趕抵災區視察，現場指揮官表示，救災過程面臨多重挑戰，包括市集占地廣大、易燃物極多、救援動線狹窄難以進入，以及消防栓距離起火點過遠等；救援團隊不僅需協助疏導交通以利消防車通行，更出動配備熱成像攝影機的無人機，精準搜尋殘留的悶燒熱點。目前鑑識人員仍在調查確切起火原因，具體財物損失金額尚待估算。火警發生後，鄰近的「博丁德查第二中學」考量師生安全，已於清晨6時20分緊急宣布今日特別停課一天。此外，受救災作業影響，查察市長呼籲民眾暫時避開市集周邊道路，並提醒商家與居民在乾燥氣候下務必提高防火警覺。官方初步統計約有100名攤商受到波及，目前已率先向每位受災業者發放1萬1400泰銖的初步救助金，後續也將依據曼谷市政府相關規定提供進一步補助。待現場確認安全無虞後，區公所將協調各單位進場進行建築結構安全評估、損失清查及殘骸清理作業。帕塔維空市集向來以平價尋寶聞名，是曼谷規模最大的二手服飾集散地之一，此次祝融之災恐對當地攤商生計造成不小衝擊。