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▲立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）。（圖／美聯社／達志影像）

駐立陶宛台灣代表處更名爭議持續升溫。立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）和總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）接連表態，聲稱若台方拒絕更名，立國有權單方面撤銷代表處的法律地位。外交部27日嚴正回應，代表處名稱是台立兩國政府經審慎協商達成的共識，我國沒有更改名稱的計畫，並呼籲雙方信守既有共識。辛克維丘斯25日接受立陶宛通訊社專訪時表示，台灣代表處並非大使館，而是依外交部長行政命令設立、具外交地位的代表機構，因此政府在法律上有調整或縮減其地位的空間。他坦言不希望走到這一步，但這確實是政府可運用的選項。瑙塞達26日在布魯塞爾受訪時表示，願意透過協商解決名稱問題，但不排除單方面行動。他也抱怨，雙方合作成果不如預期，台灣多年來在立陶宛的投資僅約500萬歐元（約新台幣1.8億元）。總統國安顧問馬圖里歐尼斯（Deividas Matulionis）更直言，「球在台灣那邊」，台灣應承認當初犯了「某種錯誤」。彭博社分析，立陶宛態度轉趨強硬，反映新政府希望修復與中國的外交和經貿關係，讓駐中國的外交代表層級恢復到與其他歐盟國家相同的水準。立陶宛官員強調，無意關閉台灣代表處，也表示遵守一個中國政策。這波爭議源於立陶宛媒體Delfi本月初披露，立國副外長早在9月24日就致函台灣代表處，要求在10月1日前更名。瑙塞達隨後證實此事，並表示現任政府「沒有義務」遵循前政府的政策。他早在2022年就曾批評，當初允許代表處使用「台灣」名稱是錯誤決定，且事前未與他協調。駐立陶宛台灣代表處於2021年11月在維爾紐斯成立，是我國在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，當時引發北京強烈不滿，不但降低與立陶宛的外交關係層級，還對立國實施貿易限制。歐盟隨後向世界貿易組織（WTO）提出申訴。外交部27日重申，我國駐立陶宛代表處的名稱，是台立兩國政府基於共享民主、自由價值及深化雙邊關係的意願，經審慎協商達成的共識。我國沒有更改駐處名稱的計畫。外交部指出，自台立雙方互設代表處以來，我國政府始終秉持互信及互惠共榮的精神，積極推動各領域實質合作，並將共享價值轉化為具體行動。外交部強調，誠信與相互尊重是雙邊關係發展的基石，雙方均應信守既有共識，共同珍惜及維護得來不易的合作成果與互信基礎。外交部也表示，台灣與立陶宛同為民主前線國家，均歷經艱苦奮鬥方獲得民主。面對威權主義擴張，民主國家更應團結合作，識破威權獨裁國家企圖分化民主陣營的詭計，共同捍衛民主與自由的普世價值。