日本球員在 MLB 頻頻拿下大型合約，韓國球員的存在感卻正在縮小

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人數與身價雙雙拉開 日職球星成大聯盟「保證牌」

日職輸出大聯盟表現佳 讓美職對日本球員添增信心

韓國軍團陷入苦戰 僅李政厚站穩先發

金慧成、宋成文都是邊緣球員 韓媒憂心：未來只會差更多

▲底特律老虎已經與31歲韓國金手套內野手金河成達成共識，雙方簽下一紙1年500萬美元（約新台幣1.6億元）、附帶最高100萬美元激勵獎金的合約。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）中的日本與韓國球員，如今在場上表現與自由市場評價上，正呈現出前所未有的鮮明對比。韓國指標性媒體《朝鮮日報》於當地時間11月26日發表專文，直言「」，點出亞洲棒球兩大強權在最高殿堂的身價差距，且強調，這個差距未來只會越來越大。報導統計，目前現役大聯盟的日本球員多達15人，反觀韓國球員僅剩4人，人數規模已出現顯著差距。休賽季自由市場上，日本球星更展現驚人的吸金能力。在日職NPB奪下三冠王的重砲佐藤輝明，正式與芝加哥小熊達成6年總額1.2億美元合約協議。這筆合約不僅震撼市場，更一舉打破舊金山巨人外野手李政厚於2023年創下的6年1.13億美元紀錄，成為史上最高薪的亞洲出身野手。同日，多倫多藍鳥也宣布以5年8000萬美元網羅27歲右投平良海馬。儘管身高僅173公分，平良海馬憑藉最快達159公里的剛猛速球，獲得藍鳥球團高度肯定，直接將其定位為先發輪值前2號投手。《朝鮮日報》分析，由於過去無數在日職投打兩端繳出壓倒性成績的選手，轉戰大聯盟後皆能順利兌現天賦，使各球團對日本球員的信心大增。年初首度挑戰大聯盟的白襪村上宗隆和藍鳥岡本和真，菜鳥年便分別轟出35支全壘打與33轟、92分打點亮眼成績；再加上大谷翔平、山本由伸持續在洛杉磯道奇扮演核心主力，日本軍團已成為大聯盟不可或缺的戰力支柱。相較於日本球員風光無限，韓國球員本季在MLB普遍面臨嚴峻考驗，除了舊金山巨人的李政厚全季出賽143場、穩坐球隊先發主力外，其餘選手皆陷入掙扎。曾在大聯盟站穩腳步的金河成，本季轉戰亞特蘭大勇士後出賽51場，打擊率驟降至.116低谷，休賽季他雖與底特律老虎簽下1年500萬美元合約，但市場身價已暴跌至1年前的四分之一。此外，效力於道奇的金慧成和教士宋成文，本季多半擔任替補角色，出賽數分別僅有43場與78場，後援投手高祐錫在雙城僅登板4場、留下防禦率9慘澹成績後，更已黯然決定返回韓職發展。《朝鮮日報》在文末不諱言指出，隨著日本球星持續在最高殿堂發光發熱並帶動大型合約效應，日韓兩國在棒球人才厚度以及MLB球探系統中的評價落差，未來恐怕只會進一步擴大。