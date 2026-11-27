九合一大選前夕，稍早，台北101董事長賈永婕發文提及投票的重要性，「就是因為你只有一票，所以這一票才更珍貴啊！你不參與，別人就會替你決定」，接著說「我想邀請大家今晚一起來看沈伯洋的直播」，還要大家猜猜看沈伯洋的直播嘉賓身分，網友則一面倒猜測就是賈永婕本人。
直言投票很重要 賈永婕：不參與別人就會替你決定
賈永婕表示，自己打了2、3通電話給老朋友，邀請對方一起去投票，沒想到，好友都說投票很麻煩，沒有要去，認為沒差自己這一票，對此，賈永婕直言：「我真的不懂。就是因為你只有一票，所以這一票才更珍貴啊！你不參與，別人就會替你決定。自己想要過什麼樣的生活，當然要自己決定啊？」
邀請大家看沈伯洋直播 賈永婕：聽說有位神秘嘉賓
此外，賈永婕說，有同學表示目前還沒有決定要投給誰，還需要好好想一想，她非常贊同，「我覺得這很好！投票本來就應該經過思考，認真了解候選人的理念、政見再做出自己的判斷。所以，我想邀請大家今晚一起來看沈伯洋的直播。」
賈永婕接著語帶曖昧地說，「聽說今晚有一位神秘嘉賓，而且是昨天凌晨才決定要去參加的，因為也很想跟大家聊聊對未來的期待。大家猜猜是誰？」最後，她表示從昨天開始，粉專留言區出現不少假帳號，留下人身攻擊甚至試圖造謠的言論，對此，賈永婕說：「不浪費人生，直接封鎖！」
文末，賈永婕寫下：「民主台灣，每個人都有自由支持自己認同的候選人，也可以有不同意見，但理性正向健康的選舉很可貴！不一定要跟我有一樣的想法，但千萬不要放棄自己的選擇權。」貼文一發出，網友議論紛紛，「該不會其實神祕嘉賓是妳！沒有人自己鋪這種哏的啦」、「順起來」、「直覺神秘嘉賓就是您」、「本來已經很期待沈伯洋的直播，現在更期待了！」
資料來源：賈永婕臉書
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賈永婕表示，自己打了2、3通電話給老朋友，邀請對方一起去投票，沒想到，好友都說投票很麻煩，沒有要去，認為沒差自己這一票，對此，賈永婕直言：「我真的不懂。就是因為你只有一票，所以這一票才更珍貴啊！你不參與，別人就會替你決定。自己想要過什麼樣的生活，當然要自己決定啊？」
邀請大家看沈伯洋直播 賈永婕：聽說有位神秘嘉賓
此外，賈永婕說，有同學表示目前還沒有決定要投給誰，還需要好好想一想，她非常贊同，「我覺得這很好！投票本來就應該經過思考，認真了解候選人的理念、政見再做出自己的判斷。所以，我想邀請大家今晚一起來看沈伯洋的直播。」
賈永婕接著語帶曖昧地說，「聽說今晚有一位神秘嘉賓，而且是昨天凌晨才決定要去參加的，因為也很想跟大家聊聊對未來的期待。大家猜猜是誰？」最後，她表示從昨天開始，粉專留言區出現不少假帳號，留下人身攻擊甚至試圖造謠的言論，對此，賈永婕說：「不浪費人生，直接封鎖！」
文末，賈永婕寫下：「民主台灣，每個人都有自由支持自己認同的候選人，也可以有不同意見，但理性正向健康的選舉很可貴！不一定要跟我有一樣的想法，但千萬不要放棄自己的選擇權。」貼文一發出，網友議論紛紛，「該不會其實神祕嘉賓是妳！沒有人自己鋪這種哏的啦」、「順起來」、「直覺神秘嘉賓就是您」、「本來已經很期待沈伯洋的直播，現在更期待了！」
資料來源：賈永婕臉書