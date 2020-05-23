香港將爆移民潮？港媒曬移民攻略　「台灣優勢」曝光了

▲港媒《香港 01 》先前曾開設「移民懶人包」專欄。（圖／翻攝自香港 01 ）

中國大陸 21 日晚間公布全國人大將審議《港版國安法》，形同摧毀「一國兩制」，立刻引發香港人民恐慌；消息曝光之後，香港地區的 Google 搜尋引擎有關「移民」、「台灣」等關鍵字搜索瞬間衝上新高，暴增至平日的 4 倍以上，可看出香港人極為焦慮。此外，港媒《香港01》也曾開設過「移民懶人包」專欄，舉出台灣的各項優勢。香港去年反送中運動鬧得沸沸揚揚，使中國大陸對於香港的統治出現挑戰。由於過去香港採行「一國兩制」政策，中國大陸全國性法律除三項《基本法》附錄之例外，皆不會在香港實施，而本次將「國安法」列入《基本法》附件三，成為香港必須遵守的全國性法律，動搖香港的一國兩制，再度引發港人反彈聲浪。事件爆發之後，查看香港地區的 Google 關鍵字，有關「移民」、「台灣」等搜索量都達到一周新高，瞬間暴增至平日的 4 倍以上，可能引發香港人來台置產、移民風潮。事實上，港人移民近年來一直是香港人的熱門話題，港媒《香港 01 》先前曾開設「移民懶人包」專欄，介紹移民的熱門地點、門檻和注意事項等，文章包括各國優點、移民門檻、退休金制度等。其中，斗大標題列出台灣最大優點為「物價低」，更有一篇報導提到吸引港人移居台灣的理由，除了香港日益嚴重的政治問題，還包含「居住環境寬敞」、「社會制度較完善」、「生活較香港悠閒」等。根據內政部統計，近年港人移民台灣人數連年創新高，從 2015 至 2019 年間成長 77 ％， 2019 年更達 1 萬 1009 人設籍台灣，除了文化相近、民主自由以外，台灣對於港澳人士的移民門檻較其他外國人低，也是台灣成為港人熱門移民國家的原因之一。（編輯：賴詠璿）