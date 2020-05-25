患者病癒糞便仍呈陽性　陸學者：腸道排毒恐「長達7周」

隨著2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散，時間一長，病毒的特性也逐漸被觀察出來。中國大陸研究團隊發現，患者即便痊癒無症狀表現，腸道排出的糞便仍可能驗出陽性，時間可能長達7周。
綜合陸媒報導，中國大陸深圳市第三人民醫院研究團隊，近日將研究成果〈新冠肺炎患者的口腔與糞便排出病毒的時序〉投稿於美國《胃腸病學》（Gastroenterology）期刊。研究採檢深圳第三人民醫院內數百位新冠肺炎患者的呼吸道及腸道的樣本，追蹤長達7周。
研究發現，新冠肺炎患者在發病第一周，腸道排出病毒量就達到高峰，和2003年SARS截然不同，SARS病毒到2到3周排出量才達到高峰。觀察院內患者，大部分第3到5周臨床症狀就消失，然而仍有12%患者在糞便中檢出病毒陽性。
研究更指出，病程到第7周時，仍有2例患者的糞便檢出病毒陽性，但是第7周後就沒有糞便呈現病毒陽性的狀況。另外，兒童的糞便新冠病毒陽性率遠高於成人。
研究者之一的深圳市第三人民醫院感染科副主任醫師趙方表示，患者呼吸道沒有新冠病毒後，病毒仍可能在腸道中複製；而當同一名患者的糞便與呼吸道同時驗出新冠病毒陽性，糞便的病毒量遠高於呼吸道，因此糞便採檢可能有助於提高檢出率。（編輯：林奐妤）
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