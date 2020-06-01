女愛用淘寶！帳號無預警「遭禁用980年」　官方曝原因

▲女子的淘寶帳號被禁止下單到2999年。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張女與淘寶溝通3個月未果，將事件發表於媒體平台。（圖／翻攝澎湃質量報告投訴平台）

網購當道，只要在家滑手機，就能把喜歡的東西送到家，但是愛用之餘，也可能面臨一些糾紛。中國大陸一名女子的淘寶帳號突然被禁用長達980年，但是帳戶內還有購物金，讓她不知所措。根據《澎湃新聞》報導，今年2月，中國大陸一名張姓女子的淘寶帳戶在今年2月起，突然顯示無法下單，並收到違規說明，雖然聯絡客服人員，但對方僅表示她的帳戶被禁用980年，直至2999年，裡面天貓超市的購物金尚餘人民幣1,950元（約8,163元），卻無法使用或退款。5月28日，淘寶一名負責帳號管理人員回應，張女帳號被禁用，是因為退款過多，因此觸發了平台的安全機制。原來張女2年前因計畫開民宿，在淘寶上購買大量家電及家具，也曾在店家同意情況下進行退款數次，沒想到會被系統視為異常。張女先前在活動期間買了3台熱水器，帳戶裡頭1,950元的購物金為商家儲值，因此無法退款。張女跟淘寶溝通3個多月未果，將整件事投訴到澎湃質量報告。淘寶人員表示，因為張女的帳戶有多次有收貨但退款的交易，為了避免買家用負評威脅賣家退款，因此才觸發系統限制。不過張女解釋，她的確有多筆已收貨但退款的交易，但那都是因為店家的優惠活動或商品有瑕疵，店家主動請她申請退款。5月29日，經過淘寶平台的確認，張女的帳號已經被解除禁用。（編輯：林奐妤）