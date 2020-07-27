遭大篇幅質疑參選 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查

（中央社台北26日電）前香港眾志秘書長黃之鋒今天公布選舉主任對他參選立法會議員的提問，內容鉅細靡遺地質疑他長期與港府抵觸的政治主張，頗為冗長。黃之鋒形容，這是「充分反映政權鉅細無遺的政治審查」。黃之鋒晚間透過臉書，公布他參選的「九龍東」選區選舉主任蔡敏君的長篇提問內容。而這封提問信，被認為是香港選務單位對民主派參選人的提問中，篇幅最長的一封。根據黃之鋒公布內容，蔡敏君這封提問信內含7個問題及10個附件。其中包括，詢問黃之鋒是否會以「香港獨立」路線，作為延續「香港眾志」主張中的「民主自決」的手段？信中還問到，黃之鋒未來是否會以立法會議員身分與職權，「藉助外國力量對中國及香港施加壓力、干涉香港特別行政區的內部事務」？即使退出及解散「香港眾志」，是否仍然有意推動包括港獨選項的「民主自決」？信中還質疑，黃之鋒長期擔任「香港眾志」秘書長，綱領包括推動「民主自決」；且至今也沒有簽署「擁護基本法」的確認書；黃之鋒無論如何，仍有意推動「民主自決」，拒絕接受中國對香港行使主權，且主張改變香港特區的法律地位。針對這封提問信要求黃之鋒在明天早上11時前回覆，黃之鋒表示，他會按時回覆，並且會公開回信的內容。但他同時反指，蔡敏君身為港府高級公務員，在7月初的第3波疫情爆發期間，仍不帶口罩參與私人唱歌聚會，情況實在令人擔心。（編輯：邱國強）1090726