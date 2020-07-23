英國放寬BNO規定　中國使館：將做出有力回應

（中央社台北23日電）針對英國修改英國國民（海外）（BNO）護照規定，讓港人獲得更多居留權利，中國駐英使館表示，英國違背承諾，嚴重干涉中國內政，使館對此堅決反對，並將做出有力回應。中國駐英國大使館23日在官網刊登發言人答記者問，指中英兩國曾就BNO問題互換備忘錄，英國在備忘錄中明確承諾不給持有BNO護照的香港中國公民在英國的居留權。發言人說，英國不顧中國強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，「嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，指使館對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出有力回應。發言人稱，香港已「回歸」中國，是中國的一個特別行政區。香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。發言人表示，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，實施「港區國安法」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。發言人指，中國敦促英國認清香港已「回歸」中國的現實，客觀正確看待「港區國安法」，立即糾正自己的錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然是「搬起石頭砸自己的腳」。另外，使館網站也刊登中國駐英大使劉曉明22日在線上舉辦的「在英中資企業座談會」談話，他說，在「後脫歐時代」和「後疫情時代」，英國要打造「全球化英國」，繞不開也離不開中國。他說，若英國選擇和中國「脫鉤」，就是和機遇、成長及未來脫鉤。香港目前有近300萬人持有BNO護照，英國政府22日宣布，將於2020年1月起放寬BNO護照的規範，未來港人有權在英國居住、工作5年，之後可獲准申請定居身分，接著再申請公民身分。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1090723