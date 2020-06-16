美國之音轉推武漢解封新聞　成川普政府眼中釘

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國之音（VOA）因為一則有關於中國湖北省武漢市疫情解封的新聞與川普政府鬧僵，聯邦參議院日前通過該台母公司高層人事案後，台長班奈特與副台長菅原今天雙雙辭職。在致美國之音員工的離別信中，班奈特（AmandaBennett）與珊迪．菅原（Sandra Sugawara）表示，由保守派電影製作人派克（Michael Pack）出任該台母公司美國國際媒體署（USAGM）執行長，不會對「各位的熱情、使命和操守」有任何改變。美聯社和「國會山莊報」（The Hill）報導，川普和他的盟友長久以來就認為美國之音很可疑，視其為「國中之國」（deep state）一員，企圖阻撓川普政府政策。白宮近幾個月更指控美國之音報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時替中共喉舌。兩方的爭鋒相對在4月9日大爆發。川普通訊顧問史卡維諾（Dan Scavino）在他官方推特貼出一則美國之音關於中國的報導，並批評說：「美國納稅人為中國文宣埋單，管道正是美國政府出資的美國之音！丟臉！！」美國之音貼上網的新聞，事實上出自美聯社，內容講述疫情源頭中國武漢市解除封鎖。4月10日，白宮發出聲明，指控美國之音利用納稅人的錢「來替獨裁政權發聲」。白宮在官方網頁的訊息中說：「記者應該報導事實，但美國之音反而放大北京當局的文宣。本週，美國之音稱中國武漢封城為全球多數仿效的成功『模式』，並在推特放上據稱紀念中共隔離措施告終的燈光秀影音。」幾天後，總統川普也加入戰局，稱美國之音的報導「噁心」，要求參議院通過派克的人事案。班奈特當時不僅是美國之音台長，也是曾獲普立茲獎肯定的作家兼調查新聞記者，她回應批評聲浪時，凸顯美國之音的角色。她說：「美國之音這類公費獨立媒體和政府管控媒體的一大差別，在於我們能自由展現一項議題的所有面向，且依法必須這麼做，一如『美國之音章程』（VOACharter）所明定。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1090616