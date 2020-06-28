沃爾瑪北加州配送中心槍擊案釀2死　凶嫌已遭制伏

（中央社加州紅崖27日綜合外電報導）美國連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）北加州配送中心今天發生槍案，釀成2死、至少4人受傷。據稱事發當時至少傳出50至60聲槍響，槍案發生15分鐘後，槍手即遭員警開槍制伏。槍案發生在沃爾瑪加州紅崖（Red Bluff）配送中心，51歲員工李斯特（Franklin Lister）告訴美國「紐約時報」，案發當時，他才剛剛打卡要上下午班，就看到一名同事跑下走廊，大喊「有槍案！槍手還在現場！」紅崖位於加州首府沙加緬度（Sacramento）北方約210公里，據員工表示，案發當時，配送中心內約有200名員工。李斯特看到同事手臂鮮血直流，「才意會到這不是演習」，當下立刻和同組同事一起跑向最近的逃生口。逃跑時他聽到槍聲大作，至少50到60聲，嚇得他腳也沒停地加快腳步。李斯特說：「聽到這麼多聲槍響都快嚇死了，大家能跑多快就跑多快。」哥倫比亞廣播公司（CBS）沙加緬度電視台報導說，救護車調度人員告訴加州雷丁（Redding）地方報「探照燈記錄報」（The Record Searchlight），行凶男子開著白色轎車，攜帶半自動武器，在加州時間下午3時30分左右進入沃爾瑪這座配送中心開槍。槍案發生約15分鐘，也就是3時45分左右，即遭員警擊中胸口。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090628