同志驕傲大遊行50週年　受限疫情改網路直播

（中央社巴黎/紐約/倫敦27日綜合外電報導）同志驕傲遊行至今50年歷史，今年為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，LGBT族群和支持者將許多活動轉移到網路上舉行。法新社報導，同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）維權人士當中，雖有部分依照傳統走上街頭，多數選擇將能量匯流到「全球驕傲」（Global Pride）24小時線上直播活動。英國「倫敦驕傲」（London Pride）是年度最大LGBT同志遊行之一，但也是這次疫情最大受害者之一，今年遊行活動遭到取消，在「雖然延期，依舊團結」（Postponed, but still united）口號下，改以線上活動取代。在德國柏林，警方估計有約3500人頂著攝氏約30度高溫上街聲援LGBT族群。在奧地利維也納，約200輛裝飾彩虹旗和充氣獨角獸的汽車和機車，今天下午沿著當地知名環城大道（Ringstrasse）遊行。在美國，前總統歐巴馬公布一段影片訊息，向1969年在「石牆酒吧」（Stonewall Inn）發起暴動的紐約同志致敬。這場暴動可以說是現今同志權利運動的起點。在阿根廷，雖然同志驕傲月通常落在11月，跟全球各地6月慶祝風潮不同，不過公共建築物和紀念物仍打上象徵同志權益運動的彩虹燈光，當地維權人士也已籌劃為期一週的線上活動。據路透社報導，全球本週末有數千民眾上街遊行支持同志驕傲和種族正義，還說LGBT+人士所遭遇的種族歧視問題，往往遭到大眾忽略。46歲非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警方壓頸致死後，全球種族不平等問題遭到放大檢視。研究顯示，LGBT+有色人種更容易遭受暴力對待，並深陷貧窮；「石牆/輿觀」（Stonewall/YouGov）2018年調查也發現，逾半非裔、亞裔和其他弱勢的LGBT+英國籍人士，曾在族群內部遭到其他成員歧視。參加倫敦「黑人跨性別者的命也是命」（BlackTrans Lives Matter）遊行的阿米希亞（Kwamina TheoAmihyia）表示：「種族歧視情況依舊普遍。」「一路走來，我們替LGBT+族群內的白人成員爭取到不少權益，有色人種卻仍是次等公民。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090628