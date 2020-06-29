法國市政選舉投票率史上最低　生態綠黨全面崛起

（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）法國今天舉行市政選舉第二輪投票，僅4成投票率創史上新低。現任巴黎市長伊達戈拿下近半票數獲得連任；總理菲力普也確認回鍋勒哈佛市市長。生態綠黨拿下多個關鍵大城，法媒稱「綠色浪潮」。為減低病毒擴散風險，內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）宣布這場選舉政府準備6萬公升的消毒乾洗手以及1100萬片口罩，分配到全國各投票所。然而儘管疫情危機已逐漸好轉，第二輪投票率卻又再創新低。第一輪未投票率已高達45%，不料今日未投票率更是接近60%，法國史上從未有一場選舉的投票率如此之低。據法媒報導，只有40%選民前往投票。巴黎投票率更低，僅有近24%（2014年則為38.6%），等於4位選民中只有一人前往投票。今年投票率史上最低，較2014年市長選舉第二輪的63%低了23%。甚至還有受訪民眾向世界報（Le Monde）記者表示，「閉關太久了，我根本不知道是今天要投票！」艾里賽宮（Elysee）向法新社表示，總統馬克宏「對如此低的投票率感到憂心」。最受矚目的巴黎市長選舉不出各界預測，由現任社會黨市長伊達戈（Anne Hidalgo）拿下近50%得票率，獲得連任。右派共和黨（LR）的達提（Rachida Dati）獲得近32%票數，而執政黨共和前進（LREM）候選人、前衛生部長布辛（Agnes Buzyn）則預估拿下13.7%到16%票數。2017年時任勒哈佛市（Le Havre）市長的菲力普（Edouard Philippe）受馬克宏拔擢出任總理，這次回鍋參選勒哈佛市市長。以疫情期間穩定領導的好表現在選舉中獲得高達59%的票數，重新拿下市長一職。他在勒哈佛市競選總部接受選民喝彩鼓掌時表示：「這是信任與責任的展現，我們絕對會認真看待 … 我們將慶祝這個勝利。無論在勒哈佛市或其他地方，我要向所有候選人的努力致上敬意。」總理菲力普的離任也表示中央政府必須進行內閣重組，屆時法國政治局面預計將再度洗牌。另外值得注意的，則是生態綠黨（EELV）出線，法媒稱之為「綠色浪潮」。生態綠黨在里昂（Lyon）、波爾多（Bordeaux）、史特拉斯堡（Strasbourg）、圖爾（Tours）、安錫（Annecy）、貝桑松（Besancon）等城市都拿下勝選。執政黨共和前進內部人士向費加洛報（Le Figaro）直言：「這已經不只是綠色浪潮，而是綠色海嘯了…2022年大選，會是綠黨崛起。」法國中間派民眾運動聯盟（UDI）主席拉加德（Jean-Christophe Lagarde）向CNEWS電視頻道指出，「環保政黨在幾個大城取得關鍵勝利 … 這個結果會在馬克宏的左翼製造困難，因為環保政黨和社會黨都將輪替上位」。拉加德表示：「他們雖不算大贏，但也取得重要勝利。整體而言，左派是這次市長選舉的贏家，執政黨則遭到挫敗，但這從第一輪投票時已可見端倪。」根據法國兩輪制選舉規則，若第一輪投票未有候選人獲得過半票數，則會進入第二輪投票。原訂於3月22日舉行的第二輪市長投票，因2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，延至今天進行投票。（編輯：王永志）1090629