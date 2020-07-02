緬甸玉石礦場山崩災難　至少126礦工喪生

（中央社仰光2日綜合外電報導）緬甸北部一座玉石礦場今天發生山崩災難，目前至少已從泥石中拉出126具礦工屍體，這起事故為緬甸危險礦業有史以來最嚴重意外之一。緬甸消防署在臉書發表聲明指出，靠近中國邊境的克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant）在大雨後發生這起災難。聲明表示：「礦工淹沒於泥石中窒息而死。迄今總共找到126具屍體。搜救作業仍持續進行中。」當地警方告訴法新社，他們顯然無視警告，執意於下雨時在危險的露天礦場工作。緬甸玉石礦業獲利豐厚，使用廉價移工挖出在中國深受歡迎的玉石，但這個產業監管鬆散，每年都有許多人喪生。英國廣播公司（BBC）報導，緬甸是全世界最大玉石來源，但礦場卻頻頻發生意外，其中許多事故涉及撿拾礦石的人員。緬甸礦場時常有數百人聚集，希望從貨車丟棄的碎石中撿到珍貴玉石，但碎石堆積形成的巨大斜坡往往很危險。光是去年就有逾100人在礦場喪生。據報導，緬甸玉石貿易每年規模逾300億美元（約新台幣8835億元），帕坎鎮是全球最大玉石礦場所在地。BBC特派員指出，緬甸去年通過一項新的寶石開採法律，但批評者抨擊，政府檢查員人數太少，在阻止非法行為上僅具有限權限。克欽邦一處玉石礦場2015年曾發生山崩，至少釀成90死。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1090702