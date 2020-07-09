中共官場再傳墜樓　湖北荊門市委秘書長身亡

（中央社台北9日電）中共官場再傳墜樓事件，陸媒報導，湖北荊門市委秘書長廖明國於8日墜樓身亡，公安部門正在調查，結果還未出爐。
澎湃新聞9日引述多個管道消息指出，荊門市委常委、秘書長廖明國8日下午在當地老市委大院墜樓身亡。
報導引述荊門市委宣傳部工作人員表示，公安部門正在調查，政府已成立專辦組，調查結果還沒出來。
據荊門日報日前的報導，出生於1961年的廖明國是湖北鍾祥人，有湖北省委黨校在職研究生的學歷，於2016年12月起擔任荊門市委常委、市委秘書長等要職。
中國官場近年履傳官員墜樓事件，部分被疑涉及貪腐案件。2018年10月，北京中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭曉松，從澳門住處墜樓身亡，引發外界震驚，官方則指他身患憂鬱症。
2017年4月，中國中央國家機關職工心理健康諮詢中心曾公布數據，指自2009到2017年間，中國共有243名官員自殺，其中約半數被確診患有憂鬱症。
今年6月，中國法制網報導，司法部黨組成員、政治部主任馮力軍因病去世。但港媒引述消息指出，馮力軍是從16層樓高的住處「墜樓身亡」。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1090709
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