美軍機3天兩度現身　陸學者：搜集共軍艦機數據

（中央社台北16日電）美軍E-8C指揮機近日3天內兩度在中國廣東外海偵查，引發關注。中共外圍官媒環球時報引述中國軍事專家李杰表示，美軍是為搜集共軍艦機數據，以便未來能第一時間判斷動向並採取行動。隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計畫」平台近日披露美軍E-8C指揮機於13日和15日都曾現身廣東外海上空。環球時報15日引述李杰表示，美軍不同型號軍機有一定的分工，有些側重圖像搜集，也有針對訊息、水下、水面或空中目標。他說，美軍掌握電子訊息和各種數據後，進行分析，將來只要中國的艦機出動，美軍便能第一時間判斷型號，並採取針對性的行動，掌握動向；他指這是「非常危險的」。「南海戰略態勢感知計畫」則透過官方微博帳號表示，E-8C指揮機接連到中國近海偵查，表明美軍正進一步加強在南海周邊的戰場建設力度；並指E-8C指揮機重點在於監視、研究對手的地面雷達系統，認為此次是搜集中國大陸地面雷達系統數據，可能會進行電磁壓制。E-8C屬E-8系列的進化版，源自波音707客機軍用版本，全稱「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），是集機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能為一的指揮機。環球時報日前報導，E-8C指揮機搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」，且可在防區外探測地面目標，並識別分類，將數據傳遞給後方指揮所。（編輯：沈朋達/周慧盈）1090716