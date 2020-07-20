憂國安法牽連　外商銀行積極審查港客戶政治風險

（中央社台北20日電）外媒報導，全球財富管理公司正在審查其香港客戶是否與民運活動有關聯，以免自己成為港區國安法的打擊目標。審查範圍最早可回溯至2014占中運動前，並包括客戶的親朋好友在網上的言論。路透報導引述6名業界消息人士表示，包括瑞士信貸、匯豐控股、瑞士寶盛集團和瑞銀集團等銀行業者，正計劃審查一些與政治和政府有關聯的客戶，目前正在按照計畫擴大審查範圍，並對這類客戶提出額外的調查要求。若客戶被認定為有政治風險，可能較難或完全無法獲得銀行服務，這取決於銀行對這些人的財富來源或金融交易的審查結果。這些人士表示，部分財富管理公司的檢查甚至包括梳理客戶和他們的友人近期在公共場合、媒體和社群媒體貼文上發表的言論。一家資產超過2000億美元的跨國財富管理公司的銀行家說，在某些個案中，對客戶的審查最早可回溯至2014年，以評估客戶自2014年香港「占中」活動以來的政治立場。報導說，擴大審查的客戶也包括那些可能因港區國安法實施而遭美國制裁的香港和中國大陸官員。由於事態敏感，消息人士要求匿名。報導說，匯豐僅在電郵中回應表示，「我們已經制定適用於全球的嚴格政策和嚴密流程」。瑞士信貸、瑞士寶盛集團和瑞銀則不評論。港區國安法禁止分裂、顛覆國家政權、恐怖主義和與外國勢力勾結的行為，違者最高可判處終身監禁。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090720