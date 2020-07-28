6週染疫人口翻倍　世衛料維持國際公衛緊急事件

（中央社日內瓦27日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病全球病故人數飆破65萬關卡，世界衛生組織秘書長譚德塞表示過去6週染疫人口翻倍，疫情仍在升溫，並說將於本週稍晚開會討論疫情的緊急狀態。世界衛生組織（WHO）近6個月前宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，法新社報導，秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）今天向記者表示，本週稍晚將召集緊急委員會，重新評估疫情是否構成先前宣布的「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。所謂「國際關注公共衛生緊急事件」是國際衛生條例中最高級別的警戒，必須每6個月重新評估一次。新型冠狀病毒之前，世衛自國際衛生條例（International Health Regulations）2007年修訂以來僅發布過5次這類宣告，除了針對非洲的伊波拉病毒（Ebola）發布了兩次，還包括甲型流感病毒（H1N1）、小兒麻痺症和茲卡病毒（Zika）。而這幾次「國際關注公共衛生緊急事件」中，譚德塞表示，這次2019冠狀病毒疾病疫情「無疑是最嚴重的」。緊急委員無疑將考量疫情仍構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但可能會變更它對世衛及全球應如何因應疫情上的建議。而「國際關注公共衛生緊急事件」發布以來，情勢已大幅改觀。譚德塞說：「我1月30日宣告國際關注公共衛生緊急事件時…中國境外確診病例不到100起，且無人病故。」如今，據法新社彙整統計，全球確診病例超過1630萬例，病故總數飆破65萬人。美聯社報導，譚德塞表示，疫情「持續升溫」，過去6星期染疫人數翻倍。譚德塞說：「2019冠狀病毒疾病改變了我們的世界。它讓人們、社區及國家團結，也讓他們分離。」（實習編譯：沈畇榕/核稿：蔡佳敏）1090728