專家：中國未被孤立　印度應強化地緣政治

在中國國家主席習近平主導的「戰狼」外交下，除中美關係持續惡化，中國持續以軍機、船艦在東海、南海、台海威脅鄰國，積極奪取南海控制權，在香港採取專制統治，並在中印邊境與印度部隊發生武裝對峙，這使得美國正聯合民主國家陣營聯手圍堵、孤立中國。
不過，印度前國安顧問納瑞雅南（M.K. Narayanan）今天在印度人報（The Hindu）撰文說，儘管沒有亞洲國家（巴基斯坦可能是例外）會對中國「帝國主義野心」或「習近平的獨裁世界觀」表示懷疑，但中國並未被孤立，亞洲幾乎沒有哪個國家願意公開對抗中國，尤其是東亞國家，在關鍵時刻都不願選邊站。
此外，納瑞雅南指出，澳洲雖然是四邊安全對話的成員，在美國與澳洲最近在華府舉行的外交與國防部長2+2會議上，澳洲官員仍表示中國對澳洲很重要，強而有力的經濟參與是澳中關係重要的一環，澳洲不會做任何違背自身利益的事情。
納瑞雅南表示，英國外相拉布（Dominic Raab）最近也在國會說，英國希望與中國建立積極關係及與中國合作，雙方有很大空間積極展開建設性合作。
在文章中，納瑞雅南說，顯而易見，由於中國多年來與多國建立牢固的經濟連結，世界上少有國家願意冒險惹怒中國，經濟連結遠比軍事連結牢固；即使在亞洲，多數東協國家雖對中國掠奪性政策表達關切，但東協已成中國最大貿易夥伴之一，東協國家在中美對抗等議題上也都不願選邊站。
納瑞雅南指出，中國最近更積極「攪擾」南亞局勢。尼泊爾出版新地圖納入與印度有主權爭端的土地，和印度陷入緊張；孟加拉因印度排除穆斯林難民的公民法修正案與印度關係緊張；而親中的拉賈帕克薩（Rajapaksa）兄弟重新在斯里蘭卡掌權，對印度與斯里蘭卡關係也不是好兆頭。
文章說，中國國務委員兼外交部長王毅7月還主導舉辦與尼泊爾、阿富汗和巴基斯坦外交部長的視訊會議，力推與尼泊爾的經濟走廊及把中巴經濟走廊拓展到阿富汗。
在美國制裁伊朗之下，納瑞雅南表示，中國正以印度為代價，與伊朗關係取得了進展。中國以在伊朗能源和其他領域大量投資，交換中國在未來25年從伊朗獲得石油供應，還巧妙地對伊朗巴哈港（Chabahar Port）連結阿富汗的鐵路提供援助，規避印度壟斷巴哈港經營權，削弱印度對巴哈港連結阿富汗鐵路的影響力。
美國德州大學地緣政治與能源轉型研究員席朵爾（Sarang Shidore）也在印度媒體「滾動」網站（Scroll.in）撰文說，由於經濟力量薄弱、多項外交政策失誤，好戰的中國已成功圍堵印度，印度必須強化地緣政治努力，與俄羅斯、伊朗等仍對中國有疑慮的鄰國進行廣泛接觸，謹慎參與四邊安全對話等類似的聯盟。（編輯：高照芬）1090811