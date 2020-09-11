垂秀夫曾駐台　確定成為日本駐中國大使

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本內閣會議今天通過新的人事案，新任駐中國大使由外務省（外交部）前官房長垂秀夫擔任。垂秀夫曾派駐台灣、中國。
日本時事社報導，今天日本政府內閣會議通過外務省的新人事案，垂秀夫將成為駐中國大使。駐約旦大使柳秀直將成為駐德國大使。前北美局長將成駐土耳其大使。人事令於15日及16日正式生效。
日本經濟新聞8月報導，日本駐中國大使橫井裕任期屆滿將返國，日本政府打算派垂秀夫繼任，等內閣會議通過這項人事案後，快則今年內赴任。
現年59歲的垂秀夫生於大阪府，1985年畢業於京都大學法律系後進入外務省工作，曾任日本駐中國公使、領事局長，去年7月擔任外務省官房長一職。
垂秀夫過去派駐中國的經驗豐富，情報蒐集及分析力備受肯定。他於2016年至2018年派駐日本台灣交流協會台北事務所，在台灣的人脈豐富。
垂秀夫出身外務省內部所謂的「中國幫」（ChinaSchool）中文研修組。2016年起成為日本駐中國大使的橫井也是外務省「中國幫」出身，是日本連續2任都任用外務省「中國幫」出身者為駐中國大使。
垂秀夫從2008年起擔任外務省中國．蒙古課長、2011年至2013年擔任駐中國公使。在日中關係惡化期間，他負責協調日中關係，深受首相官邸（行政中心）信賴。目前在中國與美國關係對立加劇的情況下，日本夾在其間立場艱困，有待他發揮分析力，研擬對中政策。（編輯：高照芬）1090911