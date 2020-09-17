勞保年改暫緩　勞動部：社會有共識才推動

（中央社記者吳欣紜台北17日電）勞動部原規劃啟動勞保年金改革，勞動部長許銘春屢次表示期待勞動部年底提出年改草案，但勞動部今天晚間發聲明指因社會意見分歧，年改無具體期程，官員也說社會有共識才推動。



