勞保年改暫緩　勞動部：社會有共識才推動

（中央社記者吳欣紜台北17日電）勞動部原規劃啟動勞保年金改革，勞動部長許銘春屢次表示期待勞動部年底提出年改草案，但勞動部今天晚間發聲明指因社會意見分歧，年改無具體期程，官員也說社會有共識才推動。
根據勞保精算報告，勞保基金潛藏負債已達新台幣9.11兆元，預估將在2026年破產，為了保障勞工權益，勞動部日前宣布啟動勞保年金改革，許銘春也為此屢上節目表示期望勞動部年底提出草案，甚至指出即便會掉烏紗帽也要推動勞保年改。
外界關注勞保年改的草案期程，許銘春今天在第50屆全國技能競賽開幕式會前受訪時表示，原預期是年底提出草案，但希望能彈性一些，會就內部研議狀況評估。但勞動部卻在晚間發布聲明改口指勞保年金改革目前無具體期程。
勞動部官員告訴中央社記者，推動勞保年改必須社會有共識，但目前歧見仍大。記者追問，過去勞動部的說法都是不管怎樣都要推動，此聲明是否意指勞保年改必須等待社會有共識才會推動，官員說「是」。
根據聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分歧、差異過大，原訂最快年底前提出改革方向的規劃暫緩，目前無任何具體期程。
勞動部表示，勞保年金改革攸關各方權益，須審慎處理，目前尚未啟動任何方案討論，並強調勞保是國家辦的社會保險，政府當確保制度穩健，會挹助財源，且負最後支付責任，請大家放心。（編輯：張雅淨）1090917