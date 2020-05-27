NOW早報／防疫6月7日鬆綁！選這天有原因　潛伏週期曝光

防疫6月7日鬆綁！選在這天有原因 指揮中心說明潛伏週期





國內疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（ 26 ）表示，為了讓民眾能夠順利恢復正常生活，若在 6 月 7 日前本土案例持續維持零確診，將規劃擴大鬆綁生活防疫規範，但仍需要落實個人衛生禮節、保持適當社交距離等，各項日常及休閒活動不再限制人數規範。





指揮中心指出，國內至今已連續 44 天無本土病例，相當於超過 3 個潛伏期，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此規劃在連續 56 天，相當於 4 個潛伏期滿的 6 月 7 日，若國內仍可維持本土案例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。6 月 7 日後，生活模式逐步解封，藝文、餐飲及日常休閒活動場所將不再受限於人數規範，而這防疫成果也盼望民眾一同繼續守護。



▲陳時中表示，為了讓民眾能夠順利恢復正常生活，若在 6 月 7 日前本土案例持續維持零確診，將規劃擴大鬆綁生活防疫規範。（圖／指揮中心提供） 今日天氣／晚起鋒面影響！各地留意陣雨雷雨





今（ 27 ）日鋒面接近影響，中南部地區已出現短暫陣雨跟雷雨的現象，今天清晨北台灣及東北部也會出現短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨的可能，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔時間不長且整體天氣狀況不佳，今出門都需攜帶雨具；高溫方面，由於此波鋒面最主要影響時間是明天，白天各地雲量較多使得各地高溫略降，約 26 至 30 度，下半天後降雨狀況稍微緩和，但直到周四結束都還在影響範圍內，天氣仍不穩定。而滯留鋒面通過期間，於鋒面附近容易有中尺度對流生成，對流消長時偶而有較大雨勢及劇烈天氣現象發生，須留意短時強降雨，隨時留意氣象局最新的特報和即時訊息。



6月6日罷韓投票 民調：57%樂見罷韓成功



距離罷免高雄市長韓國瑜 6 月 6 日投票日僅剩 11 天，台灣民意基金會昨（ 26 ）日上午舉行「蔡英文總統的下一個四年」記者會，公布最新政治議題民調，當問到「 6 月 6 日，高雄市將舉行罷免市長韓國瑜的投票，您是否歡喜看到（樂見）韓國瑜市長被罷免成功？」結果發現 38.7％ 非常樂見，17.6％ 還算樂見，15％ 不太樂見，13.2％ 一點也不樂見，15.5％ 沒意見、不知道、拒答。換句話說，57％ 受訪者樂見韓國瑜被罷免成功。



▲高雄市長韓國瑜。(圖/NOWnews資料照)

68歲洪金寶近照曝光 「白髮消瘦」比近7旬譚詠麟還要老





香港武打巨星洪金寶縱橫影壇近 1 甲子，今年已 68 歲的他，年輕時因拍動作片累積不少舊傷，約 3 年前進行膝蓋手術，近年走路多以輪椅或拐杖輔助，加上本身患有糖尿病，健康狀況大不如前。資深港星譚詠麟 25 日曝光與洪金寶的聚會照，洪金寶清瘦的體態讓網友有些訝異。



▲洪金寶（中）外表比身旁69歲的譚詠麟（右一）還要老。（圖／譚詠麟微博） 吳朋奉腦中風猝死！醫生曝高危險因子 這些族群要小心



