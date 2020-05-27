NOW早報／防疫6月7日鬆綁！選這天有原因　潛伏週期曝光

防疫6月7日鬆綁！選在這天有原因 指揮中心說明潛伏週期
國內疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（ 26 ）表示，為了讓民眾能夠順利恢復正常生活，若在 6 月 7 日前本土案例持續維持零確診，將規劃擴大鬆綁生活防疫規範，但仍需要落實個人衛生禮節、保持適當社交距離等，各項日常及休閒活動不再限制人數規範。
指揮中心指出，國內至今已連續 44 天無本土病例，相當於超過 3 個潛伏期，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此規劃在連續 56 天，相當於 4 個潛伏期滿的 6 月 7 日，若國內仍可維持本土案例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。6 月 7 日後，生活模式逐步解封，藝文、餐飲及日常休閒活動場所將不再受限於人數規範，而這防疫成果也盼望民眾一同繼續守護。
今日天氣／晚起鋒面影響！各地留意陣雨雷雨
今（ 27 ）日鋒面接近影響，中南部地區已出現短暫陣雨跟雷雨的現象，今天清晨北台灣及東北部也會出現短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨的可能，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨空檔時間不長且整體天氣狀況不佳，今出門都需攜帶雨具；高溫方面，由於此波鋒面最主要影響時間是明天，白天各地雲量較多使得各地高溫略降，約 26 至 30 度，下半天後降雨狀況稍微緩和，但直到周四結束都還在影響範圍內，天氣仍不穩定。而滯留鋒面通過期間，於鋒面附近容易有中尺度對流生成，對流消長時偶而有較大雨勢及劇烈天氣現象發生，須留意短時強降雨，隨時留意氣象局最新的特報和即時訊息。
6月6日罷韓投票 民調：57%樂見罷韓成功
距離罷免高雄市長韓國瑜 6 月 6 日投票日僅剩 11 天，台灣民意基金會昨（ 26 ）日上午舉行「蔡英文總統的下一個四年」記者會，公布最新政治議題民調，當問到「 6 月 6 日，高雄市將舉行罷免市長韓國瑜的投票，您是否歡喜看到（樂見）韓國瑜市長被罷免成功？」結果發現 38.7％ 非常樂見，17.6％ 還算樂見，15％ 不太樂見，13.2％ 一點也不樂見，15.5％ 沒意見、不知道、拒答。換句話說，57％ 受訪者樂見韓國瑜被罷免成功。
68歲洪金寶近照曝光 「白髮消瘦」比近7旬譚詠麟還要老
香港武打巨星洪金寶縱橫影壇近 1 甲子，今年已 68 歲的他，年輕時因拍動作片累積不少舊傷，約 3 年前進行膝蓋手術，近年走路多以輪椅或拐杖輔助，加上本身患有糖尿病，健康狀況大不如前。資深港星譚詠麟 25 日曝光與洪金寶的聚會照，洪金寶清瘦的體態讓網友有些訝異。
吳朋奉腦中風猝死！醫生曝高危險因子 這些族群要小心
被封為「三金影帝」的男星吳朋奉昨（ 26 ）日傳出猝死消息，下午經法醫相驗後證實死因為腦中風，享年 55 歲。主治專長腦中風的雙和醫院研究副院長胡朝榮醫師表示，隨著生活型態改變，近年來年輕型腦中風個案數增多，平時應多加注意飲食，調整生活習慣，慢性病、心血管疾病、三高患者，應定期接受頸動脈超音波檢查，年齡越大風險越高。
威力彩頭獎飆5.4億！3生肖財運5顆星 「它」是旺中之旺
威力彩截至 25 日為止，已連槓 29 期，累積頭獎金額上看 5.4 億。命理師湯鎮瑋就在節目上分析 12 生肖一周（ 5/23～5/29 ）運勢，其中屬「豬、兔、羊」的 3 生肖將有機會「財氣充沛，得財順利」，而又以屬「羊」的人為「旺中之旺」。（編輯：許苡晴）
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