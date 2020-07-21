史上第4次！3-4月統一發票11張中千萬　獎金全部兌領完　

今（2020）年5-6月期統一發票將於7月25日開獎，而且根據財政部統計，3-4月期統一發票11位1000萬元特別獎中獎人，都已現身把獎金全部領回家，也創下1000萬元特別獎推出以來，第4次千萬特別獎全數被領完的紀錄。至於200萬元特獎，目前還有4位中獎人未現身，財政部呼籲趕快找出當期發票對獎，才不會與財神爺擦身而過。今年3-4月期統一發票中獎號碼在5月25日共開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組及增開六獎中獎號碼1組，並開出雲端發票專屬100萬元獎15組、2000元獎1萬5000組及500元獎50萬組，其中特別獎1000萬元的中獎號碼為「91911374」，特獎200萬元中獎號碼為「08501338」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「57161318」、「23570653」、「47332279」，另增開1組六獎中獎號碼為「519」。根據財政部公布的中獎人清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，3-4月期統一發票特別獎1000萬元共有11張中獎，特獎200萬元則有16張中獎。不僅如此，財政部今（21）日表示，3-4月期統一發票特別獎1000萬元11位幸運中獎人也都已現身領獎，也創下千萬特別獎推出以來，第4次獎金全數領完的紀錄，前3次分別是在2011年的1-2月期、11-12月期及2012年的7-8月期統一發票。至於3-4月期統一發票特獎200萬元，目前則還有4位中獎人未現身領獎，包括在桃園市中壢區CITY PARKING城市車旅龍岡站花30元停車，在高雄市岡山統一超商花100元買遊戲點數，還有在高雄市苓雅區田園小鎮花109元買食品及在台南市新營區小北百貨消費185元。財政部提醒，領獎期限至11月5日，還沒對獎的人快找出當期發票對獎，才不會與大獎擦身而過。