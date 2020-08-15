基進、時力量恭賀陳其邁當選　做伙扛起高雄

台灣基進發文表示，恭喜陳其邁先生當選市長，在2018年，許多市民誤信了政客謊言，讓城市一夕變色，高雄人這趟修復家園的旅程，總算開啟了新的篇章，迎來了與一位高雄的故事一樣，經歷過失敗、但不向命運低頭，做好充足準備後，再度出發的市長。
台灣基進強調，277萬高雄人，對高雄的未來就有277萬種想像，如何照顧市民的需求，並且凝聚這座城市，是新任市長重要的任務，目前，高雄市議會依然是國民黨一黨獨大，台灣基進不希望低品質質詢、報復性監督成為接下來高雄市議會的常態，並表示雖然在市議會無席次，台灣基進依舊會持續秉持讓城市可親、讓政治可及的初衷，監督陳其邁市長，提出願景與政策建議，共謀高雄的美好。
時代力量也發文指出，「終於！」這是在投票結果出爐的一刻，很多高雄人的心聲，歷經總統立委大選、市長罷免、市長補選，短短八個月內，高雄市民已經投了三次票，要對所有高雄市民說聲「辛苦了！」。
時代力量對陳其邁當選新任市長表達恭喜，強調在陳其邁實踐「兩年拚四年」的施政路上，時代力量兩位高雄市議員林于凱、黃捷會持續秉持理性監督的原則，力求讓市政更加完善，讓市民過更好的生活，財政紀律、環境保護、居住正義、公共托育等時代力量一直以來深耕的領域，時代力量也都會持續為市民把關。