白沙屯解封進香／媽祖主動討鞭炮？擔心堆放炮竹傷信眾

▲白沙屯媽祖北港進香奇事回顧。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT頻道）

白沙屯媽祖將於本週日（5日）凌晨兩點十五分起駕出發，前往北港朝天宮進香，雖然為因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的影響，不得不延緩舉辦，在三個餘月後，白沙屯媽祖終於可以外出踏上進香之路了。近日，白沙屯媽祖網路電視台陸續上傳了往年白沙屯媽祖前往北港進香途中，發生的奇事與趣事。民國九十三年（西元2004年），白沙屯媽祖徒步進香進入北港市區，受到北港鄉親夾道熱烈歡迎，相信有在關注白沙屯媽祖進香的人都知道，北港鄉親的「熱情」真的是跟太陽有得拚。尤其「北港炮」的威名更是名聞全台，「北港囝仔不怕炮」這句俗諺可不是浪得虛名，每年白沙屯媽祖到北港做客時，除了炮堆外，還可以看到巨型吊車鞭炮，點燃炮竹後，響徹雲霄的畫面相當驚心動魄。這些鞭炮除了是北港鄉親為迎接白沙屯媽祖的盛大迎接禮外，若依民俗的角度來解釋，炮炸得越多則財運越旺，信眾也藉此祈求媽祖能庇佑今年財運昌隆。民國九十三年（西元2004年）白沙屯媽祖進到了北港市區後，一樣受到鄉親夾道熱烈歡迎，但媽祖在漫天鞭炮下，卻筆直地走向某處民宅，到了該戶民宅，媽祖鑾轎也沒有進去屋內，只是停在民宅門口，現場眾人便開始猜測為什麼媽祖會停在這裡？這時，民宅主人才突然想起可能是因為屋內堆放了好幾箱的鞭炮。民宅主人和家人們趕緊將鞭炮全部搬出戶外，將全數鞭炮燃放後，白沙屯媽祖鑾轎才離開。有一部分信眾認為白沙屯媽祖是顯靈討鞭炮，但更多的信眾相信白沙屯媽祖是擔憂信眾家中堆放數十箱鞭炮，若稍有不慎極有可能釀成災害，才要信眾將鞭炮盡快燃放，切勿堆放在家中，也是白沙屯媽祖疼惜信眾的體現。（編輯：連宜方）資料參考：白沙屯媽祖網路電視台