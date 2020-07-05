白沙屯解封進香／二媽相見歡！粉紅超跑入鎮瀾宮訪大甲媽

▲白沙屯媽祖停駕大甲鎮瀾宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」於今（5）日凌晨02點15分準時起駕，今（2020）年因為新冠肺炎疫情的影響，進香日程延後近三個月，氣候也比過去炎熱許多，但依然抵擋不了香燈腳想隨香白沙屯媽祖的決心！稍早，約10點20分，白沙屯媽祖的「粉紅超跑」進入大甲市區，且一路朝著大甲鎮瀾宮的方向直行，不管是現場的香燈腳，還是緊守網路直播的「網路香燈腳」們，無不引頸期盼，就希望去（2019）年沒有機會看到的「雙媽相會」，能在今（2020）年這特別的一年親眼見證。「粉紅超跑」中午在汽車營業所停駕休息四小時，下午下午03點00分準時起駕，大甲市區響起轟隆隆的鞭炮聲，在地居民以炮禮隆重歡迎白沙屯媽祖、山邊媽祖的到來。果真，兩位媽祖聽到了信徒們的心聲，一路直奔往大甲鎮瀾宮前進，於下午03點20分，三進三退進入大甲鎮瀾宮停駕約10-15分鐘，讓所有在現場的香燈腳們、大甲媽祖的信徒和大甲當地居民欣喜萬分！信眾們相信，在這嚴峻的2020年，不只是台灣，全世界都遭逢巨大的挑戰和改變，這時，白沙屯媽祖與大甲媽祖的世紀相會，無疑是想共同為台灣祈福，帶給信眾們一劑強心針，也為這戲劇性的2020年再寫下一個特別的紀錄。（編輯：連宜方）